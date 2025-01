OpenAI accusa DeepSeek di averla distillata

Pubblicità

Non siamo ancora ad azioni legali e tribunali, ma OpenAI sembra piuttosto sicura che DeepSeek sia stato creato impiegando tecnologie di OpenAI, in violazione della proprietà intellettuale del creatore di ChatGPT e di molti altri modelli e tecnologie AI.

Le dichiarazioni d’accusa sono riportate dal Financial Times: OpenAI dichiara di aver individuato alcune prove di distillazione che sembrano provenire da DeepSeek. Nel settore con distillazione si intende la tecnica impiegata per creare modelli AI più compatti con prestazioni migliori in determinati compiti, addestrandoli impiegando modelli molto più grandi, potenti e costosi.

Questa tecnica è comune ed è da sempre impiegata per creare le versioni mini più compatte dei modelli AI più grandi e potenti, non solo di OpenAI, ma anche di Google Gemini, Meta LLama e altri ancora. In questi casi però la distillazione avviene sempre a partire da e tra modelli dello stesso proprietario.

Nel caso di DeepSeek però il problema è diverso, perché l’impiego di ChatGPT e degli altri modelli AI e tecnologie OpenAI vietano la copia e l’impiego per sviluppare modelli concorrenti. Questo è il dilemma persistente degli esperti e del settore AI: per velocizzare al massimo lo sviluppo scoperte e tecnologie dovrebbero essere condivise e aperte.

Se le accuse di OpenAI saranno confermate si tratterebbe di violazione dei termini di servizio di OpenAI ma anche di molto altro. L’accusa risuona infatti dell’antico luogo comune occidentale che la Cina è brava a copiare, anche se ultimamente sta innovando rapidamente.

Ma oggi le GPU Nvidia e la tecnologia AI sono al centro delle tensioni tra USA e Cina e quindi ogni discorso si complica. Nelle scorse ore il Garante della privacy in Italia ha avviato una indagine su DeepSeek.

