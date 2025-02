OpenAI o3-mini mostra meglio come pensa

Pubblicità

Comprendere i meccanismi interni di funzionamento dei modelli di Intelligenza Artificiale non è un compito semplice nemmeno per gli addetti ai lavori: per migliorare l’esperienza utente e aumentare la fiducia negli strumenti AI, OpenAI annuncia l’introduzione d una Catena di Pensiero migliorata in alcune versioni di o3 mini.

Con l’arrivo dei modelli che simulano il ragionano umano della serie o di OpenAI è stata introdotta la visualizzazione di una sintesi della catena di pensiero, siglata CoT dalle iniziali di Chain of Thought. Lo sviluppatore spiega che la catena di pensiero grezza rimane nascosta perché difficile da comprendere, ma di aver individuato un punto di equilibrio.

In pratica il modello rimane libero di pensare e funzionare come sempre, ma in un secondo momento organizza i pensieri per mostrarli in un formato più facile da leggere per l’utente.

Aggiungendo una fase di post elaborazione il modello rivede la catena di pensiero grezza per eliminare contenuti non sicuri, oltre che per semplificare le idee complesse. Si punta così a supportare un processo decisionale più informato, contribuendo a creare fiducia nelle risposte.

L’altro vantaggio della post elaborazione è che ora gli utenti non inglesi ottengono una Catena di Pensiero direttamente nella loro lingua. L’aggiornamento della catena di pensiero è stato introdotto in o3-mini sia per gli utenti a pagamento che per gli utenti non abbonati, e anche in o3-mini-high solo per gli utenti a pagamento.

Updated chain of thought in OpenAI o3-mini for free and paid users, and in o3-mini-high for paid users. pic.twitter.com/uF4XTBGpC5 — OpenAI (@OpenAI) February 6, 2025

All’inizio di febbraio OpenAI ha rilasciato ChatGPT Deep Research in grado di cercare, analizzare e sintetizzare centinaia di fonti e siti web per rispondere alle domande più complesse dell’utente, con report di qualità professionale che richiederebbero ore di lavoro a un analista ricercatore: ulteriori dettagli in questo articolo.

La diatriba tra OpenAI ed Elon Musk proseguirà in tribunale.