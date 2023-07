OpenAI e Shutterstock firmano per addestrare l’AI DALL-E

Shutterstock estende la sua collaborazione con OpenAI per altri sei anni, consentendo all’azienda di intelligenza artificiale AI di addestrare i suoi modelli, in particolare DALL-E, utilizzando l’immensa libreria di immagini, video, musica e metadati di Shutterstock per tutta la durata dell’accordo.

La partnership del sito di immagini stock con OpenAI è iniziata nel 2021. È stato allora che Shutterstock ha permesso all’azienda di AI di usare le sue immagini per addestrare il modello AI DALL-E. Quest’ultimo è in grado di generare immagini anche fotorealistiche a partire da una breve descrizione digitata dall’utente. Peraltro, l’anno scorso Shutterstock ha lanciato un “Contributor Fund” per compensare gli artisti quando il loro lavoro viene utilizzato per addestrare i modelli di OpenAI.

Allora Shutterstock integrava anche il generatore di immagini di OpenAI direttamente nel suo sito web e vietava la vendita di immagini generate dall’AI che non erano state create utilizzando il suo strumento DALL-E integrato. Adessp sta espandendo questa integrazione e afferma che darà agli utenti la possibilità di “modificare e trasformare qualsiasi immagine nell’intera libreria Shutterstock”.

A differenza di altre piattaforme di condivisione di immagini come Getty Images, come ricorda The Verge, Shutterstock sta abbracciando pienamente l’AI e tutte le conseguenze che ne deriveranno. Di contro, gli artisti hanno espresso preoccupazione per il loro lavoro che viene utilizzato per addestrare modelli di intelligenza artificiale.

Getty Images ha affrontato la vicenda vietando completamente i contenuti generati dall’intelligenza artificiale sulla sua piattaforma. Getty Images ha anche citato in giudizio Stability AI, la società dietro lo strumento artistico di intelligenza artificiale Stable Diffusion, accusandola di aver “illegalmente copiato ed elaborato milioni di immagini protette da copyright” sul suo sito web.

Mentre Shutterstock potrebbe vedere la sua libreria crescere attraverso l’integrazione con DALL-E, questo potrebbe non salvare la piattaforma dall’area grigia legale che circonda i contenuti generati dall’AI.