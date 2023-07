Netflix migliora il trasferimento dei profili utente

Netflix, che ha recentemente lanciato la sua grande campagna di repressione sulla condivisione delle password, ha annunciato un aggiornamento alle operazioni necessarie per il trasferimento dei profili utente. Ricordiamo che si tratta di una funzione progettata per rendere più facile per gli utenti trasferire i propri dati a un nuovo account. Adesso, la funzione offre la possibilità di trasferimento dei profili utente a un account esistente.

Netflix mira a rendere il passaggio di un profilo (precedentemente legato a un account condiviso) verso un altro account il più semplice possibile. Il trasferimento del profilo consente alle persone di trasferire i consigli personalizzati, la cronologia di visualizzazione, i giochi salvati e altre impostazioni da un account all’altro.

Da quando la funzione è stata lanciata in ottobre gli utenti avevano la possibilità di trasferire un account esistente verso account completamente nuovo. A partire da ora, invece, gli utenti possono trasferire da un account esistente a un altro account esistente.

Questa modifica affronta una delle maggiori limitazioni della funzione di trasferimento del profilo per gli utenti Netflix. Ad esempio, questo permetterà agli utenti che creano il proprio account, ma non sono a conoscenza dell’opzione Trasferimento profilo, di completare il processo dopo la creazione dell’account.

Negli ultimi mesi, Netflix ha intensificato i suoi sforzi per impedire agli utenti di condividere le password tra più famiglie. Il nuovo sistema impedisce agli utenti di condividere le password con persone al di fuori del proprio nucleo familiare richiedendo a un dispositivo connesso a un account Netflix di accedere alla rete Wi-Fi domestica di quell’account almeno una volta ogni 31 giorni.

A questo indirizzo trovate la guida per trasferire i vostri profili su nuovi account Netflix. Qui invece una guida su come condividere un abbonamento Netflix, come fare, quanto costa e quando non conviene.