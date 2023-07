Galaxy Z Flip e Fold 5, trapelano immagini e prezzi al rialzo

I nuovi dispositivi pieghevoli di Samsung si avvicinano sempre di più al lancio, mentre informazioni riservate continuano ad emergere in rete. In queste ore sono state addirittura pubblicate le prime immagini dal vivo di Galaxy Z Fold 5, insieme a un rapporto che ipotizza per Fold 5 e Flip 5 prezzi più elevati.

I telefoni pieghevoli non sono affatto economici, si sa, e non sembra esserci un repentino cambio di tendenza neppure per la prossima generazione di foldable Samsung. Secondo quanto riportato da Dealabs, sia Galaxy Z Fold 5 che Galaxy Z Flip 5 vedranno un aumento di prezzo.

I nuovi prezzi dovrebbero essere i seguenti:

Galaxy Z Flip 5 (256GB) – €1.199

Galaxy Z Flip 5 (512GB) – €1.339

Galaxy Z Fold 5 (256GB) – €1.899

Galaxy Z Fold 5 (512GB) – €2.039

Galaxy Z Fold 5 (1TB) – €2.279

I prezzi dei dispositivi Samsung possono variare a seconda della regione: quelli sopra emersi si riferiscono alla Francia e rappresentano un incremento di circa 100 euro rispetto ai modelli attuali. Il Fold 4, infatti, è arrivato sul mercato in Francia a partire da 1.799 euro, mentre il Flip 4 costava 1.109 al momento del lancio.

Un prezzo più elevato rappresenterebbe una scelta interessante per Samsung, considerando l’aumento della concorrenza nel mercato dei dispositivi pieghevoli del 2023, soprattutto in mercati chiave come gli Stati Uniti.

Inoltre, bisogna sottolineare che, ad eccezione del nuovo display esterno del Flip 5, non sembrano esserci sostanziali novità in questi aggiornamenti ai pieghevoli.

Un thread su Reddit pubblicato questa settimana offre un’anteprima dettagliata di Galaxy Z Fold 5 in nero, con foto scattate dal vivo, non rendering. Non sono le prime immagini apparse in rete, ma sono le prime a permettere di osservare l’hardware da diverse angolazioni.

Si può chiaramente notare la nuova cerniera priva di spazi, così come il design generale che rimane praticamente invariato rispetto al Fold 4, ad eccezione della cerniera stessa.

In una delle foto è visibile anche il display interno, che include una fotocamera selfie integrata sotto il display, aspetto che sembra essere rimasto invariato rispetto al modello precedente. La presentazione ufficiale dei due terminali è attesa durante l’evento Galaxy Unpacked che si svolgerà il 26 luglio.

Tra le ultime novità Android ricordiamo Nothing Phone (2): tutte le notizie sull’universo del robottino verde sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet