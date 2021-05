Opera GX Mobile è il browser per giocare su iPhone e Android

I giochi web su iPhone e Android continuano a guadagnare interesse e importanza, anche perché al momento è l’unico mezzo per portare servizi di game in streaming come xCloud di Microsoft e GeForce Now di Nvidia su iPhone: Opera sta aprendo la beta del suo nuovo browser Opera GX Mobile personalizzato per i giocatori su smartphone. È disponibile per la prova, con supporto al feedback tattile, skin personalizzate, feed/offerte di gioco e altro ancora.

Opera ha spiegato in dettaglio il lancio della versione beta del browser di gioco GX Mobile in un post sul blog ufficiale:

Opera Limited ha annunciato oggi il lancio di Opera GX Mobile, il primo browser mobile al mondo progettato specificamente per i giocatori. Opera GX Mobile si basa sulla rapida crescita del 190% su base annua di Opera GX, il browser desktop di Opera utilizzato da oltre nove milioni di giocatori. Insieme, formano l’ecosistema perfetto di browser ispirati ai giochi

Opera GX offre molte delle funzionalità dal suo browser iOS/Android standard come il Fast Action Button (FAB) che offre feedback tattile, Flow che sincronizza desktop e mobile e aggiunge funzioni incentrate sul giocatore, come skin personalizzate, il nuovo GX Corner per notizie e offerte sui giochi e altro ancora.

GX Corner è uno spazio sulla schermata principale di GX Mobile con le ultime notizie sui giochi, offerte e un calendario delle versioni dei giochi. Opera GX Mobile si distingue anche per un design ispirato ai giochi con un set di quattro diversi temi di colore.

Opera ritiene che il browser GX per iPhone e Android sarà in grado di soddisfare i giocatori poiché è stato costruito per soddisfare i loro “gusti e bisogni”. Opera non ha condiviso le specifiche sull’utilizzo di GX con alcuni dei più popolari servizi di gioco basati sul web come xCloud e GeForce Now, ma presumibilmente sarà ottimizzato per questi ultimi.

Opera GX è ora disponibile in versione beta sia per iOS che per Android con il rilascio pubblico in arrivo «tra poche settimane». Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Opera sono disponibili da questa pagina.