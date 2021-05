WhatsApp renderà più facile nascondere le chat indesiderate

Whatsapp sta per rendere realmente utile l’opzione che consente di nascondere le chat. E’ infatti possibile archiviarle singolarmente, ma c’è un problema: ogni qual volta viene pubblicato un nuovo messaggio, la chat esce automaticamente dall’archivio per tornare in prima posizione nella schermata principale.

Questo dà particolarmente fastidio soprattutto quando si tratta di una chat di gruppo che non possiamo abbandonare, ma che vorremmo tanto farlo: siamo obbligati a parteciparvi, però allo stesso tempo non siamo interessati a quel che vi si scrive al suo interno. Archiviarle come dicevamo risolve il problema soltanto temporaneamente, perché appena qualcuno pubblica un nuovo contenuto al suo interno, siamo punto a capo.

E’ vero, potremmo disattivare le notifiche per quella singola chat, ma il pallino che segna la presenza di nuovi messaggi ci distrae: diversi studi hanno dimostrato come il cervello reagisca alle notifiche degli smartphone come farebbe con gli oppiacei, tanto da essere definite “la droga del ventunesimo secolo”. Fino a che non entriamo in quella chat e non scorriamo fino all’ultimo messaggio, anche evitando di leggerli, il pallino resta e con esso il fastidio di sapere che è stato scritto qualcosa di nuovo nella chat che tanto ripudiamo. E’ un circuito chiuso, perché a quel punto entra in gioco anche il discorso del “hai letto, l’ho visto dalla doppia spunta blu, ma non hai risposto”. Archiviare la chat a tempo indeterminato vuol dire anche questo: poter dire in totale sincerità “non ne sapevo nulla”.

A questo problema, Telegram propone una soluzione da diverso tempo: per far sì che ogni nuovo messaggio impedisca alla chat di tornare nella schermata principale è sufficiente silenziarla. Niente di più semplice: a quel punto basta evitare di accedere alla sezione “Archivio”, che per altro in Telegram è ben nascosta (sul desktop bisogna accedere al menu laterale e cliccare il relativo pulsante dall’elenco, mentre da smartphone e tablet è necessario tirare con insistenza verso il basso l’elenco delle chat per mostrare la sezione di archivio in cima). Questo percorso, volutamente non intuitivo, alla fine fa sì che si finisca perfino per dimenticarsi di essere iscritti a tutte quelle chat di cui non ci importa nulla.

Con Whatsapp come dicevamo questa soluzione per nascondere le chat non è ancora stata implementata, ma potrebbe essere in dirittura d’arrivo: in una delle beta attualmente in fase di test l’azienda starebbe infatti mettendo alla prova un nuovo interruttore che permette di mantenere archiviate le chat archiviate. Va attivato manualmente dall’utente, ma una volta fatto non ci sarà più il rischio che le chat archiviate tornino nella sezione principale ogni qual volta viene pubblicato un messaggio al loro interno. E la pace dei sensi regnerà sovrana fino alla prossima fastidiosissima chat che merita di essere indiscutibilmente nascosta.

