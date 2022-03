Apple Watch 6 in acciaio scontato del 54%, l’affare da non perdere

Nei giorni scorsi abbiamo dato conto di una serie di sconti sugli Apple Watch 6 (l’articolo che è ancora utile per scorrere i migliori prezzi anche se alcuni modelli non sono più scontati lo trovate qui), ma oggi vi segnaliamo una promozione top che riguarda un singolo Apple Watch 6. Si tratta di quello in acciaio oro, con rete cellulare e cassa da 40mm che viene proposto in ribasso di ben il 54%.

Si tratta della versione più sofisticata del modello di Apple Watch quella rilasciato nell’autunno del 2020 e recensita da Macitynet in questo articolo. È uno smartwatch molto simile ad Apple Watch 7 rispetto al quale mancano la funzione di ricarica veloce e lo schermo leggermente (1mm) più grande. Ecco alcune delle caratteristiche degli Apple Watch in sconto

Cassa in alluminio da 40mm o 44mm

Verifica del ritmo cardiaco con l’app ECG

Il display Retina sempre acceso

Chip S6 SiP fino al 20% più veloce rispetto al chip dei modelli Series 5

Wi-Fi a 5GHz e chip U1 Ultra Wideband

Misura dell’ossigeno nel sangue

altimetro costantemente in funzione

Questo in sconto è il prodotto migliore della gamma. Ha una cassa in acciaio oro e un vetro in zaffiro. In più ha anche la connessione di rete cellulare. Questo Apple Watch da 40mm con bracciale blu costerebbe 739€ anche se spesso è stato venduto a prezzo più basso. In ogni caso non è mai sceso quanto oggi giornata in cui lo comprate a 339€.