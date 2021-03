OPPO Find X3 disponibili in Italia con tanti regali per il lancio

OPPO annuncia la disponibilità in Italia della nuova famiglia di smartphone OPPO Find X3 Series: tutto quello che c’è da sapere è in questo approfondimento di macitynet. La nuova OPPO Find X3 Series si caratterizza per prestazioni di alto livello, attenzione al design e per una esperienza utente migliorata, anche grazie al supporto esteso, dallo scatto passando per elaborazione e visualizzazione, con 1 miliardo di colori.

OPPO Find X3 Pro 5G

OPPO Find X3 Pro 5G è il top di gamma della serie, con design premium, quadrupla fotocamera e display immersivo. È il primo smartphone realizzato da OPPO in grado di catturare e riprodurre fedelmente le sfumature fino a 1 miliardo di colori, grazie al sistema full-path Colour Management a 10 bit. La potenza delle fotocamere da 50 MP combinata con il display da 1 miliardo di colori fornisce una precisione del colore di livello professionale nel palmo della mano degli utenti. OPPO Find X3 Pro 5G è alimentato dalla piattaforma mobile 5G Qualcomm Snapdragon per offrire prestazioni superiori: è disponibile in Italia al prezzo consigliato al pubblico di 1.149,99 euro nei colori Gloss Black, Blue e White.

OPPO Find X3 Neo 5G

Proprio come il modello top OPPO Find X 3 Pro 5G, il nuovo OPPO Find X3 Neo 5G offre design curato, una potente quadrupla fotocamera e connettività 5G. Con l’uso della stabilizzazione dell’immagine sia ottica sia elettronica, OPPO Find X3 Neo realizza scatti fotografici nitidi anche se il soggetto è in condizioni di scarsa illuminazione o è in movimento.

Mette a disposizione un display AMOLED da 90 Hz, la compatibilità HDR10+ e la ricarica SuperVOOC flash 2.0 da 65 W: è un terminale indicato per realizzare contenuti multimediali, navigare online o utilizzare lo streaming e per chi desidera un comparto foto e video di primo livello. OPPO Find X3 Neo 5G è disponibile in Italia al prezzo consigliato al pubblico di 799,99 euro nei colori Starlight Black e Galactic Silver.

OPPO Find X3 Lite 5G

Infine, con OPPO Find X3 Lite 5G, gli utenti possono sfruttare le migliori funzionalità della serie Find X3 a un prezzo più accessibile. Lo smartphone è dotato dello stesso design premium, elegante e sottile dei suoi modelli maggiori, è alimentato da Qualcomm Snapdragon 765G e offre una potente quadrupla fotocamera, imaging IA e ricarica SuperVOOC 2.0 Flash Charge da 65 W. OPPO Find X3 Lite è disponibile in Italia al prezzo consigliato al pubblico di 499,99 euro nei colori Galactic Silver, Astral Blue e Starry Black.

Tanti regali per chi compra un OPPO Find X3 entro il 30 aprile

Inoltre, fino al 30 aprile 2021, tutti coloro che acquisteranno uno degli smartphone della nuova serie potranno ricevere, incluso nel prezzo, il meglio della tecnologia OPPO:

Acquistando OPPO Find X3 Pro 5G è possibile ricevere un OPPO Watch 46 mm, la Cover Kevlar, il sistema di ricarica AirVOOC 45W e la garanzia OPPO care, per un valore commerciale totale di 449 euro;

Acquistando OPPO Find X3 Neo 5G è possibile ricevere un OPPO Watch 41 mm e gli auricolari OPPO Enco W51, per un valore commerciare totale di 349 euro;

Infine, acquistando OPPO Find X3 Lite 5G è possibile ricevere gli auricolari OPPO Enco X, per un valore commerciale di 179,00 euro.

I tre terminali OPPO Find X3 Series sono disponibili in Italia da questa pagina di Amazon, nei principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Oppo sono disponibili qui, invece per tutte le notizie sull’universo Android si parte da questa pagina.