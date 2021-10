OPPO presenta la nuova ColorOS 12 basata su Android 12

Google ha appena rilasciato Android 12 e Oppo è tra i primissimi costruttori ad annunciare la presentazione di ColorOS 12 basato sull’ultimo OS mobile di Google.

Oppo è ormai un marchio consolidato anche in Italia, e il suo nome viene associato ad una serie di smartphone Android di successo: la società continua a spingere in questo settore, presenta adesso ColorOS 12, che sarà interamente svelato in un evento digitale dedicato, visibile in diretta su Youtube il prossimo 11 ottobre.

Tutte le caratteristiche del nuovo aggiornamento verranno presentate durante l’evento globale che si terrà lunedì 11 ottobre in diretta streaming su YouTube.

L’annuncio di OPPO arriva praticamente in concomitanza con quello di Google sulla release AOSP di Android 12. In questo modo, OPPO dimostra di essere fra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, in grado di restare al passo con i tempi, presentando il nuovo sistema operativo ColorOS 12 (versione global) basato proprio su Android 12, affermandosi tra i primi marchi a rilasciare questo importante aggiornamento. Indonesia e Malesia saranno i primi Paesi a ricevere la nuova ColorOS 12 su OPPO Find X3 Pro.

Si tratterà di una versione pilota che offrirà un primo sguardo sulle principali feature della piattaforma. OPPO rilascerà tutti i dettagli durante l’evento online che si terrà in diretta streaming sul canale YouTube lunedì 11 ottobre alle ore 11.00, svelando il design personalizzabile, le funzionalità, le prestazioni e le tempistiche di rilascio di ColorOS 12.

Con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di utenti, OPPO sta progettando di coprire oltre 110 dispositivi e 150 milioni di utenti in tutto il mondo, rendendolo l’aggiornamento ColorOS più veloce e più ampio nella storia di OPPO.

Inoltre, l’azienda ha annunciato anche una politica di aggiornamenti importante: per i dispositivi OPPO in uscita dal 2019 in poi, verranno garantiti tre aggiornamenti Android per i dispositivi di punta della serie Find X, due Android per la serie Reno/F/K e uno Android su alcuni dei modelli della serie A. Completano questo progetto anche quattro anni di aggiornamenti regolari delle patch di sicurezza per la serie Find X/ Reno/ F/K, e tre anni per la serie A.

