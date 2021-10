Android 12 è disponibile come Android Open Source Project

Dopo l’anteprima all’I/O 2021 e più beta all’attivo da allora, la prossima versione del sistema operativo mobile di Google è bella che pronta, come più volte anticipato: Android 12 è ora ufficialmente disponibile. Sì, ma non ancora per tutti.

Se possedete un dispositivo Android non c’è troppo da essere contenti. Non tutti, infatti, potranno scaricarla sul proprio smartphone. Con l’annuncio di oggi, Google sta caricando il codice sorgente sul sistema operativo per Android Open Source Project, siglato con le iniziali AOSP. Allo stato attuale, l’aggiornamento Android 12 non è disponibile pubblicamente su nessun dispositivo. Con l’arrivo della AOSP, però, dovrebbero presto cambiare le cose.

Google afferma che inizierà a implementare Android 12 sui dispositivi Pixel a partire dalle prossime settimane, con disponibilità su dispositivi Samsung, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo e Xiaomi a seguire entro la fine dell’anno.

Una volta che il sistema operativo sarà finalmente arrivato sul proprio dispositivo, la prima cosa da fare è certamente dare uno sguardo al nuovo linguaggio di progettazione Material You di Google, una dashboard per la privacy aggiornata che include una sequenza temporale di tutti i dati a cui hanno avuto accesso le app sul proprio telefono, la possibilità di acquisire schermate a scorrimento, una nuova modalità a una mano, e altro ancora.

Secondo diversi indizi scoperti nel codice sorgente di Android 12.1 beta si prevede che il primo aggiornamento porterà diverse novità per sfruttare meglio i dispositivi con schermo pieghevole. Da tempo circolano indicazioni di Google al lavoro sul suo primo terminale Pixel pieghevole: forse aggiornamento e dispositivo arriveranno in contemporanea.

Ricordiamo che il programma Android 12 Developer Preview è partito a febbraio 2021, mentre il rilascio definitivo è pianificato per la fine dell'anno.

