Due manager Apple tra le donne più potenti di Fortune

La rivista Fortune ha pubblicato il suo elenco annuale delle donne più potenti e la Senior Vice President Apple personale e per la vendita al dettaglio Deirdre O’Brien, e la Vice President per ambiente, politica e iniziative sociali di Apple Lisa Jackson sono tra queste.

O’Brien è il massimo funzionario delle risorse umane di Apple e il capo del commercio al dettaglio. Da quando Jackson è in Apple si è occupata di migliorare e ridurre l’impatto ambientale di Cupertino, tracciando una strategia sempre più green: sua la responsabilità delle politiche ambientali che stanno anche portando l’azienda verso un futuro a emissioni zero, con un ambizioso programma che si è dato come limite l’anno 2030.

Quest’anno sia O’Brien che Jackson hanno guadagnato due posizioni nella graduatoria delle donne più potenti stilata da Fortune. O’Brien precedentemente ventinovesima è ora classificata alla posizione numero 27, mentre Jackson posizionata al numero 35, è ora trentatreesima.

Mentre i critici continuano a sostenere che i prodotti Apple provocano direttamente danni ambientali, sotto la guida di Jackson, il gigante della tecnologia di Cupertino ha registrato un calo del 10% della sua impronta di carbonio dal 2019 alla fine del 2020. Jackson ha preso in carico un nuovo fondo di ripristino da 200 milioni di dollari ad aprile, che mira investire in progetti forestali che rimuovono almeno un milione di tonnellate di anidride carbonica all’anno, ottenendo un profitto per gli investitori.

Ha anche contribuito a guidare la capacità di Apple di spedire tutti i nuovi iPhone, iPad, Apple Watch e MacBook con imballaggi in fibra al 90% nell’anno fiscale 2020 nel tentativo di raggiungere l’impegno dell’azienda di eliminare tutta la plastica dagli imballaggi dei prodotti entro il 2025. Fortune nota anche che Jackson ha aiutato Apple a creare il Propel Center con sede ad Atlanta, che fungerà da hub per i college e le università storicamente nere degli Stati Uniti.

Entrambe le donne dirigenti di Apple svolgono ruoli cruciali all’interno dell’azienda. Mentre O’Brien ha avuto a che fare con la tematica COVID-19 sia per i dipendenti dell’azienda che per i suoi clienti al dettaglio, l’SVP di Apple sta anche affrontando un movimento senza precedenti tra i dipendenti che non si sentono ascoltati.

Jackson è una delle voci più importanti nel viaggio di Apple per diventare un’azienda net zero. Di recente, ha partecipato al Vertice mondiale austriaco e ha chiesto un’azione sul cambiamento climatico.

Tra gli impegni di Apple, l’obiettivo di creare nuovi iPhone e iPad sempre più sfruttando materiali riciclati e garantire che i prodotti siano gestibili con energie rinnovabili. La Jackson parteciperà ad un summit web con Yousafzai per parlare della partnership di Apple con il Malala Fund (sono state già avviate collaborazioni per sviluppare ad esempio opportunità di istruzione femminile), in particolare riguardo l’impatto del cambiamento climatico.