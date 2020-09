Ora Gmail si può impostare come app di posta predefinita in iOS 14

Gmail si aggiorna in App Store e consente adesso di essere impostata come applicazione predefinita per la posta elettronica su iOS 14. Questo vuol dire che sarà possibile sostituire il client Mail di Apple. Ecco come fare.

La notizia non sorprende, perché quando Apple ha presentato iOS 14 a giugno, aveva già annunciato – seppur in sordina – la possibilità per gli utenti di impostare le proprie app predefinite terze parti per la posta elettronica e la navigazione web, in sostituzione di quelle di serie di Apple. Sì, oltre alle Mail, sarà possibile anche impostare Google Maps come navigatore predefinito al posto delle Mappe di Apple.

Google ha già aggiornato Chrome su iOS così da ottimizzarlo per iOS 14 appena rilasciato, e rendere possibile la sua impostazione predefinita come web browser, anche se al momento un bug riporta Safari al suo posto ogni qual volta si riavvia il dispositivo.

Google aggiorna oggi Gmail per iOS, che arriva così alla versione 6.0.200825, con una gradita novità:

NOVITÀ: con iOS 14, puoi impostare Gmail come app email predefinita. Segui il messaggio nell’app oppure vai a Impostazioni > Gmail per impostare Gmail come predefinita.

Come spiega la pagina di supporto di Gmail, cambiare l’impostazione predefinita dovrebbe essere facile: dopo aver aperto Impostazioni, basterà selezionare Gmail, quindi fare click su App predefinite e scegliere Gmail.

Potete scaricare Gmail per iPhone e iPad direttamente a questo indirizzo.

Tutti gli articoli dedicati a iPhone, iPad, Mac e Apple Watch sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere su iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e Apple Watch 7 è riassunto negli approfondimenti di macitynet ai rispettivi collegamenti.