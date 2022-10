Oracle VirtualBox beta 7.0 supporta i Mac con M1 e M2

VirtualBox è il popolare programma di proprietà di Oracle che consente agli utenti di eseguire macchine virtuali su Windows, macOS e Linux. Questa settimana, Oracle ha rilasciato VirtualBox 7.0, che non solo porta nuove funzionalità e miglioramenti, ma aggiunge per la prima volta anche il supporto beta per i Mac con Apple Silicon.

VirtualBox ora funzionerà con i Mac con processore M1 e M2. Quando sono stati annunciati i primi Mac con Apple Silicon nel 2020, eseguire macchine virtuali non era esattamente un compito facile, specialmente quando si trattava di macchine virtuali Windows. Per fortuna, i principali programmi di macchine virtuali macOS sono già stati aggiornati per funzionare con gli ultimi Mac, ma adesso anche VirtualBox fa parte di questo elenco.

Con VirtualBox 7.0, gli utenti potranno finalmente creare ed eseguire macchine virtuali su un Mac dotato di un chip Apple Silicon, quindi con processori M1 e M2. Tuttavia, come notato da Oracle nelle note di rilascio ufficiali per l’aggiornamento, si tratta ancora di una funzionalità beta in fase di sviluppo. In altre parole, potrebbe non funzionare perfettamente.

L’ultimo aggiornamento di VirtualBox apporta anche altri importanti miglioramenti. Ad esempio, le macchine virtuali possono ora essere completamente crittografate e le macchine virtuali cloud possono essere gestite come macchine locali. Aggiunge anche il supporto DirectX 11 per una migliore grafica 3D su Windows, mentre lascia il supporto per le vecchie estensioni del kernel su macOS in favore di API più moderne.

Con la nuova versione viene anche risolto un enorme elenco di bug. Oracle afferma che la nuova versione rende la funzionalità di rete cloud più affidabile per le macchine virtuali locali. Gli utenti possono scaricare VirtualBox 7.0 sul sito ufficiale della piattaforma. Chi dispone di Mac con un chip M1 o M2 dovrà assicurarsi di scaricare l’anteprima per sviluppatori per Mac Arm64.

Vale la pena notare che ci sono altre alternative per l’esecuzione di macchine virtuali su macOS, come il noto Parallels Desktop e VMWare Fusion.

