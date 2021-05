TextSniper per Mac acquisisce i testi da foto e video in un click

Ma quanto è noioso ricopiare il testo che troviamo impresso sulle foto o peggio ancora nei video, dove se non si è particolarmente svelti bisogna star lì a mettere in pausa e schiacciare di nuovo il tasto “Play” per procedere a passo di lumaca per leggere e ricopiare tutto quel che compare scritto? Senza contare poi gli errori di battitura o dettati dalla stanchezza. Per fortuna però, per far questo su Mac, basta un click: purché si utilizzi l’app TextSniper.

Il compito di quest’applicazione è proprio quello di saltare quel meticoloso processo di trascrizione dei testi che troviamo riportati sulle immagini, nei video o in qualsiasi altro documento digitale: purché ci sia del testo che non può essere selezionato, copiato e incollato col metodo tradizionale, l’app è in grado di leggerlo, riconoscerlo e trascriverlo istantaneamente, velocizzando non poco un lavoro tedioso e che talvolta può essere anche molto lungo.

Non pensiamo tanto ai volantini dove sono riportate poche informazioni e qualche link, ma magari a quei filmati di dieci o venti minuti ed oltre, dove c’è un oratore che fa una lezione su un particolare argomento di nostro interesse, o magari un video tutorial che si potrebbe seguire molto più facilmente e velocemente andando a leggere i vari passaggi anziché vederli spiegati sullo schermo. In occasioni come queste, trascrivere il testo manualmente può essere un’operazione davvero lunga, invece con TextSniper, che in inglese vuol dire qualcosa come “cecchino dei testi”, basta un click perché si affida alle tecnologie di riconoscimento ottico dei caratteri, meglio note con la sigla OCR, per acquisire il testo che troviamo in schermate, immagini, video, file PDF o qualsiasi altro documento digitale con del testo.

Non serve neanche avere il file archiviato sulla memoria del dispositivo, perché è in grado di leggere tutto quel che compare scritto in una specifica area dello schermo: basta quindi selezionare il testo in maniera grossolana e al resto ci pensa l’app. Poi, con un semplice copia e incolla sarà possibile copiarlo e trasferirlo su una qualsiasi applicazione di elaborazione dei testi, dal più tradizionale TextEdit del Mac a Pages o Word di Microsoft, per dire. Oltre ad acquisire i testi, quest’app è in grado di leggere i codici QR e i codici a barre, nonché funzionare in offline: al momento supporta tutti i testi scritti in lingua inglese, spagnolo, portoghese, francese, italiano, tedesco e cinese.

Normalmente quest’app costa 6 dollari, che è già un ottimo prezzo visto il tempo che fa risparmiare. Su StackSocial però al momento si può comprare in sconto del 42%: in pratica la pagate 3,99 dollari.