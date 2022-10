Umidificatore d’aria da 800 ml con display in offerta a meno di 30 euro

Se siete interessati a mantenere sempre il giusto livello di umidità in casa, sarete certamente interessati alla promozione in corso, che vi permetterà di portarvi a casa un umidificatore portatile, con contenitore da 800 ml a meno di 30 euro. Clicca qui per acquistare.

Si tratta di un dispositivo efficiente e semplice da utilizzare, che permette di gestire il grado di umidità in casa al meglio e di combattere eventuali patologie dovute alla secchezza dell’aria presente tra le mura domestiche. È ottimo anche per piccole colture casalinghe che necessitano di un controllo dell’umidità costante e preciso.

Si tratta di una periferica tutto sommato di piccole dimensioni, che può essere spostata facilmente da una stanza all’altra. In particolare, è alto 23,1 centimetri, largo 12 centimetri. Il serbatoio da 800 ml è grande abbastanza per consentire un funzionamento di circa 8 ore. Un piccolo display a LED sulla parte frontale della “testa” permette di verificare in tempo reale il grado di umidità e con il semplice tocco del tasto superiore di mettere in funzione la macchina.

Si collega alla presa tramite il connettore USB-C, quindi sfruttando anche un cavo di uso comune, mentre alla base sono presenti dei solidi gommini che permettono al dispositivo di rimanere ben saldo sul comodino o sulla scrivania, senza poter scivolare.

Disponibili tre diverse colorazioni, tra verde, bianco e nero, si acquista al momento in offerta speciale direttamente a questo indirizzo a meno di 30 euro.