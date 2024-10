Orologio da tavolo con WiFi, monitora tutto a 20 €

Pubblicità

Se siete alla ricerca di un orologio da scrivania ricco di funzionalità e con uno stile moderno capace di arricchire qualsiasi ambiente, non fatevi sfuggire l’offerta attualmente in corso su un modello davvero particolare.

Presenta infatti un design a tubo elegante e brillante, rappresentando quindi non solo un utile strumento per tenere traccia del tempo, ma diventando anche un elemento decorativo che attira l’attenzione. È realizzato in struttura acrilica, materiale che gli conferisce un aspetto non solo raffinato, ma anche resistente, assicurando un’ottima durata nel tempo.

Le dimensioni compatte di 9 x 8 x 8 cm lo rendono ideale per qualsiasi scrivania, senza occupare troppo spazio. Usa un schermo LED da 1,54 pollici con una risoluzione pari a 240 x 240 pixel al cui interno vengono mostrate tutte le informazioni in maniera chiara e luminosa, quindi funziona bene anche in ambienti con una illuminazione variabile.

L’alimentazione tramite USB-C offre inoltre praticità e versatilità facilitandone il collegamento a diverse fonti di energia: volendo, anche il caricatore del proprio smartphone.

Una delle caratteristiche più innovative di questo orologio è nella connessione WiFi, che permette la sincronizzazione automatica di data, ora, meteo e temperatura. Non dovrete più preoccuparvi di impostare manualmente queste informazioni, poiché l’orologio si aggiorna costantemente per offrirvi dati sempre precisi e affidabili.

Inoltre, è altamente personalizzabile. È infatti possibile caricare animazioni e foto, trasformando lo schermo in una piccolissima cornice digitale che mostra ciclicamente i vostri ricordi o opere d’arte preferite; funzionalità questa che permette di rendere ogni spazio unico e personale, adattandosi perfettamente allo stile di chiunque lo utilizzi.

Infine la base circolare e trasparente, dotata di luce LED, non solo illumina il design, ma crea un effetto visivo accattivante che può fungere anche da luce d’ambiente, aggiungendo un tocco di modernità alla scrivania.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 20 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

