Lo standard di ricarica wireless Qi2 è basato su Apple MagSafe

Lo standard di ricarica wireless Qi2 di nuova generazione integrerà le funzionalità previste dalla tecnologia MagSafe di Apple, in particolare magneti per l’allineamento. L’annuncio arriva dal Wireless Power Consortium, a 13 anni di distanza dal primo stnandard Qi, spiegando che il nuovo standard di ricarica wireless arriverà entro la fine dell’anno” con l’obiettivo di offrire un’esperienza di ricarica wireless superiore rispetto all’attuale.

Lo standard Qi2 integra il Magnetic Power Profile, il profilo di potenza magnetica, in altre parole i dispositivi che sfrutteranno lo standard Qi2 in futuro potranno usare la stessa tecnologia con gli anelli magnetici usati da Apple. Dunque è lecito prevedere che futuri dispositivi Android potranno essere ricaricati con accessori di Apple o terze parti che supportano MagSafe.

“I consumatori e i produttori hanno riferito di essere confusi riguardo a quali dispositivi sono certificati Qi e quelli che affermano di funzionare con Qi ma non sono certificati Qi”, ha dichiarato Paul Struhsaker, direttore esecutivo del Wireless Power Consortium. “I nostri standard assicurano ai consumatori che i loro dispositivi siano sicuri, efficienti e interoperabili con altri marchi. Qi2 sarà lo standard globale per la ricarica wireless e fornirà a consumatori e rivenditori tale garanzia”.

Il Wireless Power Consortium spiega che è stata Apple (membro del consorzio) a fornire le basi per la creazione dello standard Qi2, prendendo come base la tecnologia MagSafe già presente sui più recenti dispositivi della multinazionle di Cupertino, impiegata per la prima volta con la generazione iPhone 12.

Il sistema ideato da Apple prevede un aggancio magnetico che semplifica l’allineamento delle componenti dell’adattatore di ricarica e del dispositivo, offrendo la migliore efficienza di ricarica possibile ed evitando problemi e sprechi potenziali causati dal non perfetto allineamento. Pur essendo basato su MagSafe la disposizione dei magneti nello standard Qi2 non risulta completamente identica a MagSafe, per questa ragione al momento non è dato sapere come si comporteranno iPhone 12 e fino agli iPhone 14 con accessori Qi2 quando saranno disponibili.

Si prevede che sia Apple che Samsung presenteranno dispositivi e accessori con standard di ricarica wireless Qi2: in linea generale futuri smartphone e accessori Qi2 di marchi diversi potranno funzionare insieme. Sempre che i costruttori non implementino limitazioni hardware o software per impedirlo.

Tutti gli articoli che parlano di MagSafe e accessori per iPhone con questa tecnologia sono disponibili da questa pagina di macitynet.