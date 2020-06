Panasonic Toughbook A3 è il tablet indistruttibile per lavorare

È progettato per lavorare sul campo, in qualsiasi condizione e ambiente, destinato al personale di servizi e utility (produzione, trasporti, magazzini, salute e sicurezza): Panasonic Toughbook A3 è un tablet Android fully rugged, vale a dire resistente a polvere e acqua con certificazione IP65, e anche alle cadute fino a una altezza di 1,5 metri con certificazione militare MIL-STD 801H per la resistenza alle vibrazioni continue, utile per l’installazione su muletti, montacarichi e veicoli. Funziona senza problemi in temperature comprese tra meno 20 grafi e fino a 50 gradi centigradi.

Per assicurare la piena operatività per l’intera giornata lavorativa, anche quelle più lunghe ed estenuanti, Panasonic Toughbook A3 è dotato di una potente batteria standard con autonomia di 9 ore, facilmente rimovibile a caldo, vale a dire senza dover spengere e accedere il tablet e senza nemmeno dover interrompere il lavoro. In alternativa è possibile prolungare ulteriormente l’autonomia dotandolo di una batteria opzionale ancora più potente, con capacità doppia, che offre fino a 15,5 ore di funzionamento continuato.

Il dispositivo funziona con Android 9 Pie, processore Qualcomm SDM660 con 4 core alle velocità di 1,8GHz e 4 core da 2,2 GHz, 4GB di memoria RAM e archiviazione eMMC da 64GB. Per poter lavorare ovunque mette a disposizione uno schermo da 10,1” da 1.920 x 1.200 pixel con rilevamento touch in 10 punti a elevata visibilità sia in interni che in esterni. Non solo: tanto sotto la luce diretta del solo che sotto la pioggia scrosciante il display è in grado di rilevare i comandi touch anche indossando i guanti. Stesso discorso per la penna capacitiva che permette di prendere appunti, compilare form e documenti, raccogliere firme in maniera accurata anche sotto la pioggia.

Per effettuare videoconferenze è dotato di microfono e fotocamera frontale da 5 megapixel, mentre sul retro la fotocamera da 8 megapixel permette di scattare foto e catturare documenti. Oltre al Bluetooth 5.0 supporta praticamente tutte le tecnologie Wi-Fi più diffuse: WLAN IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w. Per la localizzazione è pronto per Galileo e GPS in Europa, GLONASS in Russia, QZSS in Giappone e supporta Beidou in Cina. Sul fronte collegamenti offre USB-C, USB-A 2.0, oltre a 3 porte opzione personalizzabili con 5 diverse combinazioni per adattare il device a specifiche richieste aziendali, incluso lettore smartcard opzionale, lettore barcode o porta USB Type-A (USB 2.0 aggiuntiva). Per garantire che il tablet sia sicuro e pronto per l’adozione nelle aziende è abbinato alla suite di strumenti per la gestione aziendale Panasonic COMPASS. Le ultime aggiunte al pacchetto COMPASS (Complete Android Services and Security) includono un nuovo tool proprietario di configurazione rapida, aggiornamenti migliorati sulla sicurezza fino alla fine del servizio più 3 anni, OMNIA (la nuova piattaforma di applicazioni mobile enterprise Toughbook) e un portale per sottoporre e certificare le nuove applicazioni per device Panasonic Android.

Panasonic Toughbook A3 è proposto con set di accessori e garanzia standard di 3 anni, e sarà disponibile a partire da agosto 2020: il prezzo consigliato è di 1.328 euro + IVA per la configurazione base. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Panasonic sono disponibili a partire da questa pagina.