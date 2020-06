Dyson Demo Store Gae Aulenti apre a Milano, la fotogalleria

Con l’apertura del nuovo Dyson Demo Store di Gae Aulenti arrivano a sei gli store Dyson in Italia. All’interno è possibile ammirare, conoscere e provare tutti i prodotti e la tecnologia del costruttore, con esperti a disposizione dei visitatori per raccontare le soluzioni Dyson, con i consigli giusti che si tratti di migliorare la qualità dell’aria in interni, l’illuminazione, suggerimenti per eliminare sporco e residui dalle superfici, anche le più nascoste, o di ottenere il proprio styling preferito a casa, in totale autonomia, e nel rispetto della natura del proprio capello.

Primo nel suo genere in Italia, il Dyson Demo Store di Gae Aulenti rappresenta uno spazio di vendita ma è soprattutto un luogo di esperienza: oltre 180 metri dedicati alle tecnologie Dyson, con innovative demo di prodotto – come il “dispenser” dello sporco, che consente di scegliere la sostanza con cui sporcare la superficie di prova e testare la potenza e l’efficacia degli aspirapolvere senza filo o, ancora, la comparativa con cui vedere in azione le lamine flessibili della nuova piastra Dyson Corrale che si adattano per abbracciare la ciocca, applicando a ogni passaggio calore e tensione in modo uniforme, per garantire uno styling avanzato con la metà dei danni.

La verà novità è rappresentata dal Beauty Lab, un vero e proprio salone di bellezza: uno spazio riservato che si sviluppa nella parte posteriore del negozio, dotato di due postazioni per lo styling. Al suo interno è possibile incontrare Hair Stylist Dyson che, sulla base delle caratteristiche del capello e delle necessità del cliente, forniscono una consulenza personalizzata e un servizio di styling, realizzato grazie alle tecnologie Personal Care di Dyson. Al centro vi è dunque la cura del capello: dalla consulenza al trattamento, dai suggerimenti per mantenerne la naturale bellezza ai consigli per scegliere i prodotti e gli accessori da utilizzare per realizzare lo styling da soli, a casa.

Il Dyson Demo Store di Gae Aulenti apre le sue porte a un mese dalla riapertura dei suoi negozi in Italia e due anni dopo l’inaugurazione del primo negozio Dyson nel nostro Paese: era il mese di marzo 2018 quando veniva inaugurato il primo store presso City Life Shopping District di Milano. Nel 2019, in soli tre mesi, sono stati quattro i Demo Store che si sono aggiunti alla lista, situati in diverse regioni italiane, sempre con l’obiettivo di offrire al consumatore un’esperienza unica di prodotto e tecnologia: Piemonte (presso Shopville Le Gru di Grugliasco – Torino); Lazio (presso il centro commerciale Porta di Roma – Roma); Campania (presso il centro commerciale Campania di Marcianise – Caserta); Veneto (presso il centro commerciale Nave de Vero – Marghera, Venezia).

Come affermato da James Dyson, lo sviluppo di nuove tecnologie nate con l’obiettivo di risolvere problemi ignorati richiede spesso di essere spiegate. I Dyson Demo Store consentono quindi di raccontare ai clienti cosa si intende per qualità dell’aria o per salute dei capelli, per dimostrare come i prodotti Dyson siano progettati per risolvere con la tecnologia le problematiche di ogni giorno e supportare il benessere di quanti li utilizzano.

Il Dyson Expert

La diffusione dei Dyson Demo Store vede la nascita e la diffusione di una nuova professione, quella del Dyson Expert: esperto di tecnologia ma, soprattutto, abile nel comprendere le esigenze del consumatore per offrirgli la soluzione più adatta e mostrargliene i benefici. Una figura cruciale per fornire un servizio al cliente e per assisterlo in ogni fase del suo consumer journey: fondamentale in fase di acquisto per guidare la scelta del prodotto più indicato rispetto alle frustrazioni e alle esigenze da risolvere, il suo ruolo è ascoltare e comprendere quale la soluzione più adatta, fornendo supporto anche in fase di post-vendita con suggerimenti su come ottenere il massimo delle prestazioni dal proprio prodotto, come farne la manutenzione nel tempo, in che modo utilizzarlo per raggiungere i risultati desiderati.

In tempi di lockdown e di negozi chiusi, poi, l’Expert si è trasformato in un assistente virtuale, pronto a intercettare le esigenze dei clienti e supportarli: oltre alla classica chat, sul sito dyson.it è attivo dal mese di aprile un servizio di video-chat, con esperti a disposizione per fornire tutto il supporto necessario a consumatori attuali e potenziali. Il servizio, primo a essere implementato in Italia tra i mercati europei, si è rapidamente rivelato un successo, tanto da essere attivato anche dai retailer partner di Dyson, dimostrando l’importanza di un servizio di assistenza che accompagni il cliente.

Se la tecnologia è la protagonista di ciascun Dyson Demo Store nel mondo – da Milano a New York, da Parigi a Tokyo, concept e layout sono i medesimi – al centro dello store di Gae Aulenti vi è la bellezza. Uno spazio è dedicato alla salute del capello e all’experience di prodotto: styling station attrezzate consentono di provare autonomamente o con l’aiuto di un Expert o un Hair Stylist Dyson le caratteristiche dell’asciugacapelli Dyson Supersonic, dello styler Dyson Airwrap e della piastra Dyson Corrale, lanciata a livello internazionale lo scorso marzo.

A ciascuna delle tecnologie beauty, poi, sono dedicati degli spazi ad hoc per spiegarne le caratteristiche e consentire al consumatore di orientarsi al meglio rispetto alla propria tipologia di capello e allo styling che desidera ottenere. Può capitare quindi di “giocare” e interagire con lo styler Dyson Aiwrap, che consente di realizzare innumerevoli styling diversi: grazie a uno schermo integrato sulla plinth, è possibile rispondere a una serie di domande sul proprio capello – se è riccio o liscio, qual è la sua texture, qual è lo styling desiderato – per scoprire qual è l’accessorio più adatto in base allo styling desiderato. A breve sarà possibile anche costruire il proprio Dyson Airwrap su misura, selezionando gli accessori più adatti alle proprie necessità e scegliendo tra i coni da 40 e 30mm, la spazzola lisciante delicata o forte o quella volumizzante rotonda, i coni lunghi progettati chiome extra-lunghe o le spazzole più strette, pensate per mettere in piega ciuffi e capelli più corti.

Va nella direzione della cura e della soddisfazione delle esigenze del cliente la creazione di servizi dedicati agli utenti di dispositivi Dyson: tra questi, la possibilità di prenotare il proprio appuntamento presso il Beauty Lab su dyson.it nella pagina dedicata allo store e la personalizzazione delle custodie rigide dei prodotti Personal Care. Al momento dell’acquisto è possibile personalizzare la box con l’incisione delle iniziali, scegliendo le diverse opzioni di colore disponibili sia per la custodia sia per l’incisione.

Il servizio è ideale anche come gifting, per rendere i propri regali ancor più speciali. Oltre alla personalizzazione, è in programma la creazione di un calendario di workshop e attività a tema che, nel rispetto delle norme di sicurezza, animerà lo store nel corso dei mesi per coinvolgere ed educare i consumatori su tematiche differenti, dal benessere alla cura della casa, dalla qualità dell’aria alla salute dei capelli.

Il nuovo Dyson Demo Store di Milano è in Piazza Gae Aulenti 4: è aperto da lunedì a domenica dalle 10 alle 19. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Dyson sono disponibili a partire da questa pagina.