Paramount Plus, come abbonarsi quanto costa e cosa offre

Arriva in Italia un nuovo servizio di streaming, pronto a rivaleggiare nel terreno in cui iniziano ad essere tanti i protagonisti. Paramount Plus, infatti, è la nuova piattaforma che si contrappone a Netflix, Prime Video, Disney Plug e, in parte, Apple TV Plus, che si nutre principalmente di contenuti esclusivi. Ecco quanto costa Paramount Plus, come abbonarsi, dove è disponibili e quante sono le visioni in contemporanea consentite.

Come iscriversi a Paramount+

Abbonarsi a Paramount+ è semplice veloce. E’ possibile farlo da PC o dispositivo mobile recandosi direttamente all’indirizzo www.paramountplus.com e cliccando sul pulsante Prova Paramount+. Questi i passaggi da seguire:

Fare clic su “Iscriviti a Paramount+”.

Fare clic u “Continua”. Verrà richiesto di creare un account.

Inserire il nome completo, l’indirizzo e-mail e la password, quindi fare clic su “Continua” per completare l’iscrizione.

Inserire le le informazioni di pagamento, quindi fare clic su Avvia Paramount+

Da iPhone e iPad

E’ possibile iscriversi a Paramount+ anche da iPhone e iPad, scaricando l’applicazione Paramount+ dall’App Store. Una volta scaricata e avviata l’app occorre:

Cliccare su “Inizia” o “Iscriviti a Paramount+”.

Scegliere un piano di abbonamento e cliccare su “Continua”. Verrà richiesto di creare un account.

Inserire il nome completo, l’indirizzo e-mail e la password desiderata

Fare clic su “Iscriviti”. Ti sarà chiesto di confermare l’acquisto tramite il proprio ID

Da Android

Un po’ come accade per iPhone e iPad è possibile iscriversi a Paramount+ anche da Android, seguendo gli stessi passaggi, ma scaricando l’app ovviamente dal Google Play Store.

Quanto costa Paramount+

Paramount+ costa normalmente 7.99 euro al mese, con un periodo di prova di 7 giorni e disdetta del contratto in qualsiasi momento, anche prima dei 7 giorni. In questo modo sarà possibile provare il servizio anche senza spendere nulla.

E’ previsto anche un abbonamento annuale al costo di 79.90 euro, che dunque regala praticamente due mesi di visione gratuita, rispetto al costo mensile. Anche in questo caso è previsto un periodo di prova gratuita di 7 giorni e la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

Promozione speciale dal 15 al 25 settembre

Interessante notare come, dal 15 al 25 settembre, Paramount stia offrendo un abbonamento scontato, al costo di 4,99 euro al mese, per 12 mesi, sempre con un periodo di prova gratuita di 7 giorni. Anche in questo caso sarà possibile disdire in qualunque momento senza vincoli. Da notare, però, che la promozione sarà disponibile sono attraverso i canali paramountplus.it e iOS.

Dispositivi compatibili

Paramount+ è attualmente disponibile su:

Desktop (web)

App iOS (telefono e tablet) – iOS 12.2+

Apple TV 4 (tvOS) e 5 (4K)

App Android (telefono e tablet)

Dispositivi compatibili Android TV

Dispositivi compatibili FireTV

Chromecast

Samsung TV (2017 o più recente)

Paramount+ sarà anche disponibile a partire dal 23 Settembre, senza costi aggiuntivi, per i clienti SKY Cinema

Profili

Come accade per altre piattaforme di streaming, anche Paramount+ consente di creare profili per i diversi spettatori in famiglia, così che ciascuno avrà una schermata personalizzata a seconda del proprio utilizzo, senza interferire con la visione degli altri componenti. Al momento è possibile creare fino a 5 profili: all’avvio, l’app chiederà quale profilo avviare, a seconda dello spettatore.

Ogni profilo, nella sezione Continua a guardare e Consigliati, visualizzerà contenuti personalizzati in base alla cronologia di utilizzo.

Modalità bambino

La Modalità Bambini consente di limitare la visione dei bambini in base alle valutazioni sui contenuti. Per attivarla è sufficiente – durante la creazione di un profilo, spostare il selettore da OFF a ON. A questo punto verranno visualizzate le opzioni di classificazione contenuti.

Le pagina iniziale e le pagine dei contenuti della Modalità Bambini visualizzeranno solo contenuti per bambini. Anche le funzioni di navigazione e ricerca sono limitate ai contenuti per bambini. I profili con Modalità Bambini possono accedere ai profili degli adulti selezionando “Cambia profilo” sulla pagina iniziale o nel menu a tendina di paramountplus.com. Per assicurarsi che i bambini vedano solo contenuti adatti alla loro età, occorre impostare il controllo genitori nella pagina del proprio account su paramountplus.com. In questo modo è necessario inserire il PIN quando un bambino vuole cambiare il proprio profilo Bambini. La disattivazione dei controlli genitori cancellerà tutte le impostazioni, compreso il PIN.

Visioni in contemporanea

La domanda che in molti si fanno è relativa alle visioni in contemporanea. Si tratta di un tema caldo, che ultimamente è balzato agli onori della critica per via del cambio di rotta di DAZN. Al momento, Paramount Plus potrà essere visualizzato su due dispositivi contemporaneamente, anche se viene messo a chiare lettere che la piattaforma si riserva il diritto di modificare questo numero.

Cosa trasmette Paramount+

Il catalogo è già vastissimo. Al debutto si potranno apprezzare serie come The Offer, HALO, L’uomo che cadde sulla terra, The First Lady, e altre ancora. Tra gli Originali Paramount anche le serie dedicate all’universo di Star Trek, come Star Trek Strange New World, Prodigy, Discovery e Beyond.

Il catalogo vanta poi tantissimo Blockbuster, come Il Padrino, Transformers, Top Gun, e tanto altro ancora. I programmi targati Showtime includono American Gigolo, Super Pumped: The Battle for Uber, Uber e L’uomo che cadde sulla Terra, che segue un alieno arrivato sulla Terra in un momento particolare per l’evoluzione umana.

Gli amanti delle serie animate potranno, sin dal lancio, apprezzare Beavis and Butt-Head, o anche South Park, con The Streaming Wars, South Park Post Covid, The Return of Covid, e altre ancora.

Serie A

A differenza di quello che accade in altri paesi, in Italia Paramount Plus non offre la visione delle partite di Serie A. Il catalogo, dunque, è limitato solo a film, serie TV e show televisivi.

Serie A

A differenza di quello che accade in altri paesi, in Italia Paramount Plus non offre la visione delle partite di Serie A. Il catalogo, dunque, è limitato solo a film, serie TV e show televisivi.