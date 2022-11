Pattumiera con apertura smart a poco più di 30 €

In sconto per poco tempo la pattumiera con apertura smart. Vi semplifica la vita, perché si apre automaticamente al passaggio del palmo della mano o del ginocchio. Potete acquistare a partire da questo indirizzo da poco più di 30 euro.

Si tratta di una pattumiera piuttosto elegante, snella e minimale, ma con grande capienza. Sono tre le varianti disponibili: la prima da 15L, che è grande 32cm x 23 centimetri x 23 centimetri, mentre la seconda ha una capacità di 10L e ha dimensioni leggermente più contenute, pari a 31 centimetri x 23 centimetri x 19 centimetri. La terza dimensione, ancor più piccola, ha una capienza comunque importante di 8L e un form Factor diverso, questa volta ridondò, con un’altezza di 30cm e un diametro di 22cm di diametro.

Come già accennato la particolarità sta nel funzionamento dell’apertura, completamente automatico al passaggio di una mano, o anche con sin movimento della gamba e del ginocchio. In questo modo non sarà necessario toccare i bordi della pattumiera, perché si aprirà automaticamente, così da risultare anche più igienico, quindi adatto anche ad un ambiente lavorativo, magari aperto al pubblico.

Il cestino ha anche un grado di impermeabilità IPX5, quindi può essere piazzato all’aperto. Il funzionamento è davvero semplice e bastano due pile AA per alimentarlo, con una durata stimata di circa un anno.

Potete acquistare il cestino con apertura automatica direttamente a questo indirizzo, nelle diverse dimensioni. si parte da circa 30 euro.