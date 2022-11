Netflix compra Spry Fox, il suo sesto sviluppatore di giochi

Netflix continua ad accelerare nel settore dei videogiochi con l’acquisizione dello studio di sviluppo Spry Fox di Seattle. Amir Rahimi, vicepresidente degli studi di gioco di Netflix, ha dichiarato in un post sul blog che, vicino al primo anniversario del lancio dei giochi un anno fa, Netflix ha acquistato Spry Fox. E’ il sesto studio di giochi in-house.

Spry Fox è uno studio indipendente pluripremiato incentrato su giochi originali. Il loro approccio unico allo sviluppo ha dato vita a lavori come Triple Town, Alphabear e Cozy Grove e aiuterà ad accelerare lo sviluppo creativo di Netflix.

Rahimi ha dichiarato che Netflix non vede l’ora di creare giochi con uno studio i cui valori – un’attenzione incessante sulla gioia dei dipendenti e dei giocatori – si allineano strettamente con i suoi:

Il nostro viaggio nei giochi è appena iniziato, ma sono orgoglioso del lavoro fondamentale che abbiamo svolto per costruire la nostra capacità creativa interna in modo da poter offrire la migliore esperienza di gioco possibile – senza pubblicità e nessun acquisto in-app – ai nostri membri come parte della loro fedeltà

Ricordiamo tra le ultime acquisizioni Netflix quella di settembre di quest’anno, quando la piattaforma ha acquisito Night School Studio, la società sviluppatrice del gioco di successo indie intitolato Oxenfree (disponibile per iPhone, iPad e Android).

Il colosso della TV in streaming sta accelerando sempre più nel settore dei videogiochi mobile. A ottobre ha annunciato che sono in sviluppo per 55 nuovi titoli, mentre secondo quanto dichiarato da un dirigente della società Netflix sta persino valutando seriamente di lanciare un servizio di videogiochi cloud in streaming.

