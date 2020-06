PDF Squeezer 4 per Mac comprime ancora meglio i documenti PDF

PDF Squeezer è un’applicazione che, come il nome lascia immaginare, permette di comprimere i documenti PDF. È in grado di ridurre il “peso” dei file PDF comprimendo immagini e rimuovendo informazioni poco importanti in alcuni contesti. Ridurre il peso dei file consente ovviamente di creare documenti più snelli, più veloci da spedire o copiare via rete ed email, memorizzabili senza occupare grandi quantità di spazio.

L’applicazione funziona con il drag & drop: basta trascinare nella sezione a sinistra del programma il file originale (o, in alternativa, selezionare il documento dal menu “Apri) per ottenere in pochi istanti una copia di “peso” ridotto. È possibile impostare la qualità delle immagini, visualizzare in anteprima il risultato ottenuto, registrare il documento o salvarlo con un diverso nome. Molto interessante è la possibilità di eseguire conversioni in batch (più file contemporaneamente), comprimere intere cartelle e sottocartelle, gestire PDF protetti con password.

Dalle Preferenze dell’applicazione è possibile scegliere se riprodurre o meno un suono al termine di ogni conversione, aggiungere in automatico uno specifico prefisso al nome dei file salvati, scegliere il filtro da sfruttare per default (le varie qualità in DPI). La capacità di compressione dipende da fattori quali ad esempio la risoluzione delle immagini integrate nel documento (se le immagini integrate nel PDF sono già compresse, l’applicazione non può fare miracoli) ma in tutte le prove che abbiamo fatto l’applicazione si è comportata sempre egregiamente, permettendo di ridurre la dimensione dei file finali anche più dell’80%.

È bene precisare che, ovviamente, alcune tecniche di compressione sfruttate dal software (riduzione risoluzione, eliminazione font incorporati, eliminazioni dati utente, metadati, riferimenti incrociati e così via) potrebbero rendere le immagini inutilizzabili in un flusso di lavoro per la produzione di stampe.

Nella nuova versione 4 è stata rivista l’interfaccia grafica utente, con piccole e grandi migliorie, sono supportati flussi di lavoro con le azioni Automator, Azioni veloci per la Touch Bar e il Finder, le Azioni Cartelle per il Finder (script collegati ad una specifica cartelal che possono essere eseguiti automaticamente quando dei file vengono trascinati nella cartella in questione).

Sono presenti nuovi profili di compressione con opzioni per rimuovere risorse non necessarie e rendere i file ancora più piccoli, migliorate le funzionalità di confronto per mettere fianco a fianco il documento con le diverse impostazioni di compressione. L’elenco completo delle novità è a questo indirizzo. PDF Squeezer richiede un Mac con OS X 10.13 o versioni seguenti ed è venduta a 5,49 euro su Mac App Store. Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare una versione dimostrativa.