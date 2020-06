Dear è la serie Apple TV+ ispirata dalle lettere degli utenti Apple Watch

Apple ha rilasciato la sua nuova serie di documentari biografici intitolata Dear… su Apple TV+, che delinea figure famose attraverso lettere inviate da persone le cui vite sono state influenzate e cambiate grazie al loro lavoro. Disponibile in 10 episodi, da oggi, su Apple TV+.

La serie include star come Oprah Winfrey, Gloria Steinem, Spike Lee, Lin-Manuel Miranda, Yara Shahidi, Stevie Wonder, Aly Raisman, Misty Copeland, Big Bird e molti altri.

Dear su Apple TV+ è stato ispirato dalla campagna di marketing “Dear Apple” di Apple, in cui gli utenti di Apple Watch leggono lettere che condividono il modo in cui il dispositivo ha salvato e cambiato le loro vite. Apple ha annunciato la nuova serie all’inizio dell’anno.

Tutti e 10 gli episodi sono stati resi disponibili oggi agli abbonati Apple TV+. Apple continua a investire somme consistenti e assumere professionisti per migliorare il suo servizio di video streaming Apple TV+: nelle scorse ore la multinazionale di Cupertino ha assunto il dirigente James DeLorenzo, in forza precedentemente ad Amazon Video dal 2016: secondo le indiscrezioni il dirigente in Apple guiderà la divisione che porterà lo sport: ne abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo.

