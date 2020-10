Peanuts, i fan della serie animata non gradiscono le esclusive su Apple TV+

Apple ha un accordo per i contenuti di WildBrain, compagnia canadese di produzione video nota – tra le altre cose – per il franchise “Peanuts”. L’accordo con la Casa di Cupertino prevede la distribuzione di contenuti originali quali “The Snoopy Show” e special dei Peanuts per Natale, Giorno del Ringraziamento, Halloween, Festa della Mamma, Giornata della Terra, Capodanno e altri eventi ancora.

Il sito Macrumors segnala che alcuni fan di lunga data dei Peanuts non hanno gradito la notizia che gli special della serie saranno disponibili solo su Apple TV+ e hanno lanciato una petizione per chiedere a WildBrain di riportare i loro contenuti sui tradizionali canali televisivi.

«Per oltre 50 anni abbiamo celebrato le festività con la messa in onda degli holiday specials dei Peanuts sulla TV – prima sulla CBS, poi su ABC», si legge nella petizione. «Con nostra sorpresa e sgomento, la scorsa notte è stato annunciato che Apple ci ha “rubato la palla” rivendicando gli special per la loro piattaforma Apple TV, lasciando al buio e senza possibilità di guardare la serie, noi fan devoti cresciuti con Charlie Brown e la banda dei Peanuts».

La petizione esorta i fan dei Peanuts ad “opporsi a Apple e WildBrain”, con l’obiettivo di riportare i Peanuts in televisione. Nel momento in cui scriviamo, la petizione è stata firmata da oltre 106.000 persone.

Da alcuni anni i fan statunitensi dei Peanuts sono abituati a vedere le puntate per le vacanze su ABC. Se quest’anno gli special natalizi dei Peanuts non verranno trasmessi gratuitamente, sarà la prima volta che questo accade dal 1965.

Tra le produzioni esclusive che si trovano su Apple TV+, c’è anche “Snoopy nello spazio”, serie originale di Peanuts Worldwide e DHX Media, che porta gli spettatori nello spazio insieme a Snoopy, che insegue il sogno di diventare un’astronauta. Snoopy, Charlie Brown e altri personaggi dei Peanuts prendono il comando della stazione spaziale internazionale ed esplorano la luna e lo spazio.

