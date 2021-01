Per Apple nuovo record di entrate dalla categoria indossabili

La categoria Indossabili, Home e Accessori, in precedenza indicata come “Altro” nella presentazione dei dati trimestrali dell’azienda, ha registrato entrate record nel periodo ottobre-dicembre.

È quanto emerge dalla cavalcata dei record per l’ultimo trimestre. Il primo trimestre fiscale del 2021 (quarto trimestre del calendario civile del 2020) ha portato in dote nella categoria in questione 13 miliardi di dollari, in salita rispetto ai 10 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno.

La crescita del 30% è stata spinta dalla domanda di Apple Watch, HomePod mini, tutti i modelli di AirPods, inclusa AirPods Max.

Stando a quanto riferisce il CEO di Apple, Tim, Cook, si sono registrati fatturati record per tutti e tre i sottogruppi (categorie Indossabili, Home e Accessori), e l’amministratore della Casa di Cupertino riferisce di essere “entusiasta per la strada davanti a questi prodotti”.

Il direttore finanziario di Apple, Luca Maestri, ha riferito che il business dei dispositivi indossabili corrisponde alle dimensioni di una azienda Fortune 120 (l’elenco delle migliori 120 aziende stilate da Fortune). L’Apple Watch, in particolare, continua ad estendere la sua portata e il 75% degli utenti che ha comprato un Apple Watch nell’ultimo trimestre lo ha fatto per la prima volta.

Maestri dice di essere entusiasta per il futuro della categoria indossabili grazie alla integrazione di hardware, software e servizi che permette all’azienda di fornire alla clientela un ottimo servizio. A proposito di servizi, questi hanno portato in dote 15,7 miliardi, in rialzo del 24%, contro i 14,7 miliardi attesi dagli analisti.

pple ora vanta una base installata attiva di 1,65 miliardi di dispositivi, un aumento rispetto ai 1,5 miliardi di dispositivi dello stesso periodo dello scorso anno.