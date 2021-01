Sono oltre un miliardo gli iPhone attivi nel mondo

Nell’ambito della presentazione dei risultati finanziari del periodo ottobre-dicembre, con risultati stellari per Apple con la soglia storica dei cento miliardi di dollari di ricavi in tre mesi, arrivando ad oltre 111 miliardi, riportando un record di profitti che sfiorano i 30 miliardi, il CEO di Apple, Tim Cook, ha riferito che l’azienda da lui guidata ora vanta una base installata di 1,65 miliardi di dispositivi attivi, un aumento rispetto ai 1,5 miliardi di dispositivi dello stesso periodo dello scorso anno.

Apple ha anche raggiunto un traguardo speciale nel numero di iPhone attivi che ora sono oltre un miliardo, rispetto ai 900 milioni dello stesso periodo dello scorso anno.

La Casa di Cupertino nel trimestre in questione (il primo fiscale del 2021), ha riportato utili per 28,76 miliardi di dollari, in rialzo del 29%, con un fatturato di 111,44 miliardi, in aumento del 21 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Solo dalla Grande Cina le entrate sono lievitate del 60 per cento.

Il traguardo storico è stato trainato dalla richiesta dei nuovi iPhone 12, dei nuovi computer e tablet oltre che dai servizi. La base installata di dispositivi attivi include iPhone‌‌, iPod touch, ‌iPad‌, Mac, Apple TV e Apple Watch.

Tim Cook ha ovviamene dichiarato di essere “molto ottimista” sul futuro dei prodotti del gruppo, spiegando che il trimestre da record “non sarebbe stato possibile senza l’instancabile e innovativo lavoro di ogni membro del team Apple nel mondo”. “Siamo soddisfatti della entusiastica risposta dei clienti all’impareggiabile linea di prodotti all’avanguardia che abbiamo presentato nel corso di una storica stagione natalizia”.

