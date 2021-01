Crescono le vendite di iPad e Mac nell’ultimo trimestre

Nell’ambito della presentazione dei risultati finanziari del periodo ottobre-dicembre, con risultati “esplosivi” per Apple, la Casa di Cupertino ha evidenziato un fatturato record anche per quanto riguarda i Mac, con una crescita del 21% anno su anno.

Il primo trimestre fiscale del 2021 (quarto trimestre del calendario civile del 2020) ha portato in dote 8,7 miliardi di dollari dalla categoria Mac, in aumento rispetto ai 7,2 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno, e in aumento rispetto ai 7,4 miliardi del primo trimestre fiscale del 2019.

Secondo Luca Maestri, direttore finanziario di Apple, la crescita è stata trainata dai nuovi Mac con SoC M1: MacBook Air 13″, MacBook Pro 13″ e Mac mini.

La categoria iPad ha conseguito 8,4 miliardi di dollari, in salita rispetto ai 6 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno, con una crescita del ben 41%.

Si prevede che le vendite di iPad e Mac continueranno a crescere, grazie anche all’atteso rinnovo di altri modelli di Mac e nuove varianti di iPad in arrivo. Sono attesi, lo ricordiamo, sia nuovi iMac (con un nuovo design e chip Apple Silicon), sia nuovi iPad (incluso l’Air di nuova generazione e l’iPad Pro 2021).

Per il primo trimestre fiscale del 2021 Apple ha riportato un fatturato di 111,44 miliardi, in rialzo del 21 per cento, con utili pari 28,76 miliardi di dollari, in rialzo del 29%. Le entrate da iPhone sono state 65,6 miliardi, in aumento del 17%. I servizi hanno portato in dote 15,7 miliardi, in aumento del 24%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Apple ora vanta una base installata attiva di 1,65 miliardi di dispositivi, un aumento rispetto ai 1,5 miliardi di dispositivi dello stesso periodo dello scorso anno.