Per colpa di Apple l’app Dark Sky non funziona più su Android

Che vi piaccia o no, se siete utenti Android non potrete più beneficiare dell’app meteo Dark Sky. Questo perché, dopo l’acquisizione, Apple ha chiuso Dark Sky su Android e Wear OS, come peraltro anticipato, lasciando gli utenti del robottino verde senza la possibilità di utilizzare i servizi offerti dalla piattaforma. Inizialmente, Apple aveva pianificato di bloccare queste versioni l’1 luglio, ma ha offerto una proroga di un mese.

Nel caso in cui aveste sottoscritto un abbonamento annuale al costo di 3 dollari, questo sarà annullato. Peraltro, gli sviluppatori avevano già promesso un “rimborso completo” ai membri.

L’accesso al sito Web è ancora disponibile, anche se per un periodo di tempo ancora indefinito. Le app di terze parti che utilizzano i dati di Dark Sky dovranno cessare qualsiasi tipo di aggancio entro la fine del 2021, volgendo l’attenzione su altri servizi.

Ovviamente, gli utenti Android hanno ancora tante altre app meteo su cui poter fare affidamento, alcune delle quali simili a Dark Sky e basate sulla geolocalizzazione. Tra queste, ad esempio, segnaliamo Accuweather, ma sono davvero tanti i servizi simili presenti sullo store. Qui ci limitiamo a segnalarne alcune delle più note e utilizzate dagli utenti, tra cui Il Meteo.it disponibile per iOS e Android, 3B Meteo per iOS e Android, infine Meteo & Radar scaricabile da qui per iPhone e invece per Android da questa pagina di Google Play Store.

Nel caso in cui, invece, sia indispensabile per voi l’app Dark Sky, non vi resta che passare a un dispositivo Apple.

In questa sezione del nostro sito trovate tutti gli articoli dedicati all’universo Android. Per chi invece è interessato agli iPhone trovate tutto quello che c’è da sapere su iPhone 11, iPhone 11 Pro e 11 Pro Max ai rispettivi collegamenti, mentre per tutti gli articoli che parlano di iPhone rimandiamo a questa sezione di maciytnet.