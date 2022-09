Per Gurman i nuovi iPad e Mac saranno presentati tramite comunicato stampa

Potrebbe non esserci alcuna presentazione di ottobre dedicata ai prossimi iPad e Mac. Per la prima volta, se si guarda a Mac e iPad, Apple potrebbe decidere di rilasciare i suoi prodotti rimanenti per il 2022, attraverso un comunicato stampa.

E così, i nuovi iPad Pro, Mac mini e MacBook Pro da 14 e 16 pollici aggiornati potrebbero non avere un palcoscenico tutto loro, come accaduto fino ad ora, e come in ultimo accaduto per iPhone 14 e Apple Watch 8 e Ultra. A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg, che nella sua ultima newsletter Power On, ha affermato che Apple probabilmente “rilascerà i suoi prodotti rimanenti del 2022 tramite comunicati stampa, aggiornamenti sul suo sito web e briefing con membri selezionati della stampa” piuttosto che tramite evento digitale. Le voci avevano suggerito che Apple stesse pianificando un secondo evento autunnale a ottobre che si sarebbe concentrato su Mac e iPad, ma potrebbe non essere più così.

Apple ha tre diversi annunci in canna per il resto del 2022: un iPad Pro da 11 e 12,9 pollici con il chip M2, un Mac mini aggiornato con processore M2 e il possibile chip “M2 Pro”.

Ricordiamo che Apple ha annunciato il chip M2 a giugno scorso per il MacBook Air ridisegnato e il MacBook Pro da 13 pollici. Oltre al nuovo chip, altri aggiornamenti a Mac e iPad saranno minori, senza importanti cambiamenti di progettazione.

In passato Apple ha rilasciato alcuni prodotti tramite comunicato stampa, come AirPods Max e AirPods Pro.