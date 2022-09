Apple Watch Ultra ultra robusto preso a martellate in video

Uno YouTuber ha testato la durevolezza di Apple Watch Ultra sottoponendo il dispositivo a prove di caduta, test a contatto con dei chiodi in un barattolo e martellate per verificare la resistenza del cristallo di zaffiro.

In uno dei test, l’Apple Watch Ultra è stato fatto cadere da cica 1,20m con il display a faccia in giù: l’orologio è rimasto per lo più intatto, a parte qualche graffio di lieve entità sulla cassa. Per il secondo test, l’Apple Watch Ultra è stato collocato in un barattolo pieno di chiodi: i bordi rialzati della cassa hanno protetto il dispositivo dagli impatti.

Per il test successivo è stata presa più volte a martellate la cassa, evidenziando la durevolezza del vetro anteriore piatto, in cristallo di zaffiro (si è rotto il piano del tavolo usato per girare il video ma non il display di Apple Watch). A furia di martellare il display, il dispositivo a un certo punto non si è accesso e lo YouTuber è riuscito a rompere il vetro del display.

Come abbiamo già spiegato altre volte questi test lasciano il tempo che trovano perché la rottura o meno di alcune componenti dipende da vari fattori (altezza della caduta, inclinazione del dispositivo, angolo di caduta, ecc.) e non sono necessariamente indicativi dell’effettiva resistenza.

Apple Watch Ultra è ovviamente più resistente di altri Apple Watch essendo concepito espressamente per le avventure outdoor, allenamenti di resistenza e gli sport acquatici. Apple spiega che è progettato per resistere a condizioni, altitudini e temperature estreme. Vanta un gancio a G in titanio resistente alla corrosione, resistenza alla polvere di grado IP6X4 e certificazione MIL‑STD 810H3 utilizzata per le apparecchiature militari e diffusa tra i produttori di apparecchiature rugged. È testato per la resistenza a bassa pressione (altitudine), alte temperature, basse temperature, shock termici, contaminazione da liquidi, pioggia, umidità, immersione, sabbia e polvere, gelo e disgelo, giaccio e pioggia ghiacciata, shock, vibrazioni e altro ancora.

Apple Watch Ultra è anche certificato per WR100 (100 metri di immersione). Apple Watch Ultra è anche certificato EN13319, che è lo standard riconosciuto a livello internazionale per le attrezzature da immersione, inclusi i profondimetri utilizzati in tutto il mondo per le immersioni ricreative

