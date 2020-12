Per Kuo iPhone 13 sarà regolarmente lanciato nel 2021

Apple ha dovuto affrontare diverse sfide nel processo di sviluppo e produzione dei modelli di iPhone 12 nel 2020 a causa della pandemia COVID-19, tanto che è stata costretta a lanciare i terminali in due diverse fai: dapprima iPhone 12 e iPhone 12 Pro, e successivamente Mini e Max. Per il 2021, però, la società sarà in grado di lanciare i modelli di iPhone 13 secondo un programma regolare.

Ad affermarlo è l’affidabile analista Ming-Chi Kuo, che in una nota agli investitori ottenuta da 9to5Mac, ha affermato che il programma di produzione di massa dell’iPhone 13 sarà lo stesso dei precedenti modelli di iPhone prima della linea 12. Ciò significa che tutti i modelli di iPhone 13 saranno disponibili entro settembre 2021 senza ritardi.

Quest’anno, Apple non è stata in grado di fornire tutti i nuovi modelli di iPhone 12 contemporaneamente poiché la pandemia COVID-19 ha colpito le fabbriche associate dell’azienda in tutto il mondo, così come la stessa produzione interna del dispositivo presso la sede centrale di Apple, per il fatto che la maggior parte dei dipendenti è stato costretto a lavorare da casa .

Kuo afferma, inoltre, di non avere dubbi sulle previsioni di spedizione per il chip A14 prodotto da TSMC nel secondo trimestre del 2021, che saranno inferiori rispetto al primo trimestre del 2021. L’analista afferma che questo calo sarà “stagionale” e previsto poiché TSMC inizierà a spostare la sua pipeline di produzione per lo sviluppo del nuovo Chip A15, che equipaggerà la gamma di iPhone 13.

Ancora, afferma che le vendite di iPhone 12 Pro rimangono forti e che la domanda per i modelli Pro di quest’anno è migliore del previsto, sebbene Apple abbia dovuto affrontare problemi di fornitura con i sensori della fotocamera Sony utilizzati per iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

