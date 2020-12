Xiaomi Dreame V10 Mistral, l’aspirapolvere senza fili verticale in super sconto su eBay a 178,49

Su eBay è in atto una super offerta: grazie ad un codice sconto si ottiene uno sconto di massimo 50 euro su centinaia di prodotti Xiaomi. Tra questi, di particolare convenienza, l’aspirapolvere verticale Dreame V10 Mistral, che da 249 euro di listino viene a costare solo 178,49 euro, grazie al coupon che vi mostriamo in calce.

Si tratta di un aspirapolvere particolarmente potente fino a 100.000 giri/minuto, grazie ai suoi 450w, così da pulire in profondità anche le zone più difficili. Propone ben 60 minuti di autonomia in modalità standard, mentre la modalità efficiente fino a 30 minuti, e 10 minuti in modalità turbo.

Dreame v10 mistral dispone di 5 innovativi sistemi filtranti, tra cui un filtro hepa che elimina le microscopiche particelle di polvere, e regala all’ambiente un’aria di scarico pulita al 99,9%. Inoltre, il suo design ergonomico attutisce il rumore e lo riduce in modo significativo. Ancora, grazie ai suoi innovativi materiali di alta qualità, dotati di una schiuma fonoassorbente, la dreame v10 garantisce un’aspirazione tre volte più silenziosa rispetto a qualsiasi altra aspirapolvere

Ancor più importante il prezzo: di listino costa 249,99 euro, su eBay la si acquista a 209,99 euro, ma con il coupon PITMIXMAS2020 la si acquisterà addirittura a 178,49 euro.