Con iPhone facile configurare i MacBook Air e Mac Studio

I nuovi MacBook Air e Mac Studio permettono di eseguire la prima configurazione (personalizzare varie impostazioni) usando un iPhone o un iPad nelle vicinanze.

Lo fa notare il sito statunitense Macrumors spiegando che quando i MacBook Air e Mac Studio saranno aggiornati a macOS Sequoia 15.4 (versione di macOS che nel momento in cui scriviamo è disponibile per sviluppatori e beta tester e che sarà rilasciato nella versione definitiva ad aprile), gli utenti potranno sfruttare l’iPhone o l’iPad nelle vicinanze per saltare vari passaggi utilizzando le impostazioni esistenti e configurare il nuovo Mac più rapidamente; questo semplifica la possibilità di personalizzare alcune impostazioni e trasferire alcuni dati (foto, messaggi, password e altro) sul nuovo Mac.

Sia nel comunicato stampa di Apple che annuncia il nuovo MacBook Air, sia in quello del nuovo Mac Studio, si legge: “Dal mese prossimo, grazie a macOS Sequoia 15.4, configurare il nuovo MacBook Air con iPhone sarà più facile che mai. Basterà avvicinare iPhone al Mac per accedere in modo pratico e veloce al proprio Apple Account e trasferire file, foto, messaggi, password e molto altro”.

Sull’iPhone o iPad che l’utente potrà usare per la configurazione del Mac dovrà essere presente iOS 18.4 o iPadOS 18.4 (o aggiornamenti successivi); anche questi ultimi update saranno disponibili da aprile.

macOS Sequoia (qui la sezione dedicata sul nostro sito) vanta una serie di novità che consentono di migliorare la produttività e la privacy, migliorie per Safari, per le Note, per il gaming e altro ancora (qui trovate un elenco delle novità più importanti).

