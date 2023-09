Prezzo da liquidazione su caricabatterie 120W, sei porte, tre USB-C: solo 26€

Un caricabatterie per tutto, ma davvero “tutto”? Date un’occhiata a questo marchiato ì RFNAYK dotato di ben sei porte, di cui tre USB-C, che grazie ad un coupon pagate solo 26 euro, il prezzo di un modesto caricabatterie a due porte.

Quello che vi segnaliamo si presenta proprio come un vero tuttofare. Con la potenza di 120W in entrata nella sua situazione di impiego ideale è in grado di fornire alle tre porte USB-C rispettivamente 65W, 20W e 12W. In pratica è perfetto per quasi tutti gli usi che si possono immaginare per un utente Apple: la porta da 65W è l’ideale per un MacBook Air, un iPad o anche un MacBook Pro da 13″, ma è in grado di tenere “vivi” anche MacBook più potenti. La porta da 20W è perfetta per un Magsafe o un qualunque caricabatterie veloce. Quella da 12W carica auricolari e tutti gli altri accessori assortiti che potete immaginare.

Oltre a questo il caricabatterie RFNAYK ha per soprannumero altre tre porte USB-A che forniscono 12,5W l’una. Qui ci si possono collegare mouse, tastiere, auricolari, cuffie, ecc. ecc.

Insomma, stiamo parlando di una vera e propria stazione di ricarica, non piccolissima e che necessita di essere collocata su un tavolo ma un prodotto molto flessibile e che soprattutto ha un costo davvero modesto: solo 26 euro.

Per avere questo prezzo dovete semplicemente applicare il coupon del valore del 45% che trovate nella pagina e aggiungere il caricabatterie al carrello.

