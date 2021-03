Per MacBook 2021 sono previste vendite record

Sarà anche per l’aumentata domanda di computer e dispositivi per lavoro e scuola a distanza dovuta alla pandemia, ma per i nuovi MacBook Pro 2021 attesi nella seconda metà di quest’anno sono già previste vendite record. La previsione di Barclays sembra tenere in considerazione le anticipazioni per nuovi MacBook Pro 2021 con schermi mini LED, design rivisto, più porte di connessione e processori Apple Silicon di cui sono emerse numerose anticipazioni fin dallo scorso anno, ulteriormente intensificate nelle ultime settimane.

Ma nel prevedere fin da ora vendite MacBook Pro 2021 record, gli analisti sembrano anche tenere presente le crescenti indicazioni che provengono dai fornitori della multinazionale di Cupertino. Per il costruttore di circuiti stampanti ad alta densità Compeq viene indicata una capacità di produzione già completamente prenotata per la prima metà di quest’anno, con un piano in corso per ampliarla ulteriormente per la seconda metà dell’anno.

Sia la produzione a pieno regime di questo semestre, che i piani di espansione del semestre successivo, sono attribuiti alla forte domanda di portatili Apple e iPad, come riportato da MacRumors. Ricordiamo che l’arrivo di nuovi portatili Apple di fascia alta è previsto fin dal 2020. Negli scorsi giorni sono stati ancora indicati MacBook Pro 2021 da 14” e 16” con schermi mini LED con inizio previsto della produzione a giugno o luglio, quindi con possibile presentazione alla WWDC 2021, oppure per l’autunno, quindi con presentazione in uno dei keynote da settembre in poi: nella peggiore delle ipotesi il lancio è comunque indicato entro la fine di quest’anno.

