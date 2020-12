Kuo prevede due MacBook Pro 2021 con nuovo design e non solo

Finora Ming Chi Kuo ha indicato più volte in diversi report che il primo dispositivo Apple con schermo mini LED sarà iPad Pro, ma l’ultimo report cambia decisamente marcia perché per la prima volta l’analista prevede che la spinta più importante per questa tecnologia arriverà con due nuovi MacBook Pro 2021 con nuovo design.

Purtroppo non vengono forniti dettagli su caratteristiche e design, ma Kuo prevede che i portatili Apple registreranno una importante crescita, fino al 100% in più nelle spedizioni entro tre anni, grazie al nuovo design e all’impiego di processori Apple Silicon. Questi due fattori contribuiranno al notevole incremento di unità e fatturato Apple nei portatili, oltre ad accelerare l’adozione di display mini LED da parte di Apple, in modo molto piacere consistente rispetto a iPad.

In precedenza Kuo indicava 2-3 milioni di dispositivi Apple mini LED nel 2021, per poi arrivare a 4-5 milioni nel 2022. Ora invece Kuo, come segnala 9to5Mac, rivede le sue previsioni fortemente al rialzo, prevedendo fino a 10-12 milioni di unità Apple con schermi mini LED nel 2021 a cui seguiranno 25-28 milioni di unità nel 2022. Questo perché i costi di produzione si ridurranno in maniera molto più consistente entro due anni rispetto a quanto previsto in precedenza, e anche perché l’impiego di questa tecnologia nei portatili Apple è superiore a quanto previsto in precedenza.

Sempre per l’anno prossimo, oltre a due MacBook Pro 2021, l’analista indica anche che Apple ha in cantiere due o tre nuovi alimentatori. Non vengono forniti ulteriori indizi, così è lecito attendersi dispositivi più potenti e compatti grazie all’impiego della tecnologia GaN, oppure nuovi accessori nella gamma MagSafe. Il report si conclude con un’altra previsione: l’arrivo di nuovi MacBook Air 2022 anche questi con schermi mini LED e indicati come più economici.

