Per Mark Gurman AirPods e altri accessori Apple avranno USB-C solo nel 2024

Tutti gli AirPods e accessori per Mac quali Magic Keyboard e Magic Trackpad passeranno all’USB-C entro il 2024. A riferirlo è Mark Gurman nell’ultimo numero della sua newsletter “PowerOn”.

Il Parlamento europeo ha recentemente approvato il caricabatterie unico con connettore USB-C entro il 2024, elemento che dal 2026 diventerà la norma anche per i computer portatili. Secondo il redattore di Bloomberg, Apple si sta preparando ad apportare cambiamenti ai suoi dispositivi per soddisfare le nuove disposizioni di legge.

Gurman sostiene che Apple si conformerà alla legislazione europea entro il 2024 con la maggior parte dei suoi prodotti. L’iPhone 15 che vedremo il prossimo anno, a suo dire, integrerà già il connettore USB-C. L’iPad base, l’unico iPad che integra ancora il connettore Lightning, dovrebbe passare all’USB-C entro la fine di quest’anno.

Il redattore di Bloomberg ipotizza che se Apple rilascerà un iPhone SE a marzo 2024 con ancora la porta Lightning, quest’ultimo sarà ancora conforme alle normative UE dal momento che l’obbligo per l’USB-C scatterà prima della fine dell’anno; tutti gli iPhone presentati da fine 2024 in poi – compresi futuri iPhone SE – dovranno ovviamente offrire l’USB-C.

Gurman riferisce ancora che tutti i modelli di AirPods, così come accessori quali Magic Mouse, Magic Keyboard e Magic Trackpad, dovranno altresì offrire la ricarica via USB-C. Nonostante il passaggio in massa all’USB-C per vari prodotti Apple, questo connettore secondo il redattore di Bloomberg avrà vita breve rispetto a quanto accaduto con il connettore iPod a 30 pin e il Lightning, “almeno per quanto riguarda i dispositivi mobili”, immaginando un futuro nel quale il connettore non sarà più necessario e tutto (ricarica compresa) potrà essere fatto senza fili. In futuro prossimo, a suo dire Apple offrirà esclusivamente la ricarica a induzione, con l’energia elettromagnetica che passa dalla base del caricabatteria a induzione direttamente alla batteria del dispositivo, tramite sensori/trasmettitori collocati sulla base e suoi ricevitori dei vari dispositivi.

Sia l’analista di Apple Ming-Chi Ku, sia Mark Gurman di Bloomberg hanno riferito che Apple sta testando una versione di iPhone con porta USB-C invece che Lightning. Kuo ritiene che Apple potrebbe passare all’iPhone USB-C a partire da iPhone 15 del 2023, prima di passare gli AirPods e altri accessori in un secondo momento.

Qui una riflessione sull’argomento. Con i nuovi loghi è più facile capire la potenza nominale dei cavi USB-C.