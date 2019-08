Philips Hue Fugato e Centura, le nuove luci smart che non necessitano di hub

Quando si tratta di illuminazione smart Philips è sempre un passo in avanti con il suo brand Philips Hue. La linea di luci smart, a quanto pare, come trapelato da alcune immagini in rete, si prepara ad accogliere due nuovi esponenti: Fugato e Centura.

A pubblicare le immagini delle nuove luci smart è il sito tedesco Smart Lights, secondo cui Philips si appresterebbe a lanciare Fugato e Centura. Come possibile vedere dalle foto, non sono le tipiche lampadine intelligenti. Con Fugato, sembra che Philips cercherà un design di tipo spotlight, mentre Centura punterà a un design tipo faretto downlight.

Questo significa che chi fosse alle prese con un nuovo setup in casa, potrà scegliere tra nuove opzioni per dar luce e colore alle proprie stanze. Interessante notare, come sottolinea il rapporto, che con queste luci Philips ha aggiunto la connettività Bluetooth. Questo vuol dire che non si avrà bisogno del Philips hub per il corretto funzionamento: potranno essere gestite in via diretta dallo smartphone.

Ovviamente si potranno collegare sempre all’Hub Dedicato di Philis Hue e da qui potranno essere compatibili con HomeKit di Apple, Amazon di Alexa e Assistente Google.

Al momento nessuna informazione su prezzi e disponibilità, ma con IFA 2019 alle porte, è probabile che il produttore le ufficializzi, con tanto di data di commercializzazione. La redazione di Macitynet sarà presente alla manifestazione di Berlino con i suoi inviati per offrire ai lettori articoli, reportage, fotogalleria e video di tutte le novità principali.

Potete leggere di tutte le novità presentate alla più grande fiere di elettronica di consumo in Europa, una delle più grandi al mondo in assoluto, direttamente nella nostra homepage oppure in questa sezione del sito interamente dedicata a IFA 2019.