Le lampadine smart Philips Hue saranno anche Bluetooth: approccio alla domotica più facile

Sono in arrivo le lampadine smart Philips Hue con Bluetooth: l’azienda Olandese che ora opera sotto il marchio Signify ha deciso di abbinare alla radio Zigbee anche la radio onnipresente in smartphone, tablet e computer e non solo per rendere più accessibile anche l’acquisto di una singola lampada.

Fino ad ora infatti per configurare e usare le lampadine Philips Hue era necessario anche acquistare un hub, proposto a listino a 60 euro ma spesso in sconto su Amazon che, tramite tecnologia Zigbee e il collegamento al router Wi-Fi, permette di controllare le lampadine ovunque da praticamente qualsiasi dispositivo mobile e computer e di gestire il tutto anche da Homekit, Alexa e Assistente Google.

Con l’arrivo di Philips Hue con Bluetooth sopratutto chi inizia e vuole cominciare con pochi dispositivi smart per la casa, contenendo la spesa per provare se la cosa interessa o meno, può farlo semplicemente acquistando una o più lampadine, evitando del tutto l’acquisto dell’hub.

Con la maggiore convenienza arriva però anche due limitazioni dovuta alla tecnologia impiegata. Infatti con le Philips Hue Bluetooth il controllo delle lampadine è possibile solo entro la portata del Bluetooth, quindi 10 metri: una distanza sufficiente per gestirle da una stanza all’altra della casa e il numero massimo delle lampade controllabili direttamente è di 10 unità.

Ma non è possibile gestirle da remoto, ovunque ci troviamo, come invece è possibile farle tramite l’hub Philips Hue Bridge con tecnologia Zigbee e Wi-Fi. Per esempio se usciamo di casa e poi ricordiamo di avere lasciato accese troppe luci, potremo spegnerle anche da una festa o dal cinema, tramite l’app e il controllo via Internet. Non sappiamo se il sistema potrà essere integrato con Homekit: in quel caso potremo utilizzare Apple TV, iPad con iOS 10 o Homepod come Gateway.

In ogni caso anche le nuove Philips Hue con Bluetooth rimangono compatibili e già pronte per funzionare con il sistema wireless Zigbee. Così nulla vieta di iniziare acquistando una o più lampadine smart per utilizzarle solo con Bluetooth, per poi successivamente valutare l’acquisto dell’hub che le rende in ogni caso compatibili con qualsiasi sistema domotico a controllo vocale. Ricordiamo che quest’ultimo è indispensabile per il controllo remoto ma è anche consigliato se dobbiamo gestire 10 o più lampadine smart.

I prezzi delle nuove Philips Hue con Bluetooth in arrivo, saranno in linea con quelli dei modelli esistenti solo Zigbee. Su Amazon è possibile acquistare i modelli attuali, anche in bundle con sconto.

Per un approfondimento su Zigbee a confronto con Z-Wave per la domotica rimandiamo a questo articolo di Macitynet.