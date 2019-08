ASUS ZenFone 6 Edition 30 con camera ribaltabile disponibile in Italia

Arriva in Italia l’edizione limitata di Zenfone 6, che mantiene il design elegante del predecessore ma offre una serie di vantaggi. Ecco cosa offre lo smartphone che celebra il trentesimo anniversario dell’azienda.

Lanciato lo scorso maggio, ZenFone 6 è il primo del brand privo di notch e dotato di Flip Camera. Questa nuova variante è equipaggiata con ben 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, il tutto condito da un processore Qualcomm Snapdragon 855 Mobile Platform e una batteria da 5000mAh.

Il terminale offre un display NanoEdge a tutto schermo da 6,4 pollici protetto da Corning Gorilla Glass 6. Al di là di queste specifiche, lo smartphone è balzato agli onori della critica per la sua Flip Camera, che naturalmente svetta anche su questo modello Edition 30, sensore Sony IMX586 da 48MP per la lente principale e una fotocamera secondaria grandangolare (125°) da 13MP. Questa stessa caera può essere girata, e come facilmente intuibile, utilizzata dunque anche per i selfie.

Questa edizione esclusiva è limitata a soli 3000 pezzi in tutto il mondo ed è offerta insieme ad una serie di vantaggi VIP. Anzitutto il retro del telefono presenta l’iconico tema a cerchi concentrici ispirati alla filosofia Zen nella colorazione Matte Black. Inoltre, ZenFone 6 Edition 30 viene venduto con un packaging premium, un’esclusiva VIP card e una garanzia di ben 30 mesi.

Come già anticipato maggiore attenzione merita la fotocamera principale di ZenFone 6 con l’ultimo sensore Sony IMX586 da 48 megapixel con obiettivo ad apertura focale f/1,79 e tecnologia Quad Bayer per foto al meglio sia di giorno che di notte.

Il sistema di autofocus PDAF OCL 2×1 offre le migliori prestazioni di messa a fuoco e anti-shake, mentre la fotocamera secondaria grandangolare (125°) da 13MP consente agli utenti di includere una porzione più ampia di paesaggio o un maggior numero di soggetti all’interno dello stesso scatto, con correzione delle distorsioni in tempo reale.

Il modulo Flip Camera è realizzato in Liquid Metal (lega amorfa), e per una maggiore protezione, un G-Sensor nel modulo rileva la velocità di accelerazione, consentendo alla Flip Camera di riportare automaticamente il modulo in una posizione sicura se il telefono dovesse cadere. Tra le varie modalità supportate dalla camera, le nuove HDR+ Enhanced e Super Night.

Nell’esclusiva e unica colorazione Matte Black, ASUS ZenFone 6 Edition 30 (codice modello ZS630KL) è disponibile da oggi, in esclusiva assoluta su ASUS eShop, ad un prezzo consigliato al pubblico di 799,00 euro. Tutti coloro che lo acquisteranno entro il 6 settembre, riceveranno in bundle gratuitamente ear-buds ASUS Zen Ear BT.

Per chi volesse risparmiare, e acquistare la versione standard dello smartphone, vi consigliamo di dare uno sguardo a questo articolo.