Philips presenta Sneaker Cleaner, per la pulizia delle scarpe da ginnastica

Dopo il ferro da stiro verticale, Philips dedica un accessorio a chi vuole mantenere pulite le proprie sneaker, scarpe onnipresenti in qualsiasi guardaroba di oggi: arriva lo Sneaker Cleaner.

Le sneaker sono una passione sempre più diffusa, sia tra gli adulti, che tra gli adolescenti, e vendono utilizzate sia nel tempo libero, ma anche in ufficio, non più dedicate all’ormai anacronistico casual Friday.

Per questo Philips ha dedicato uno strumento alla pulizia di questa tipologia di scarpe, che spesso deve fare i conti con l’usura quotidiana. Philips ha lanciato così un nuovo sistema di pulizia che, grazie a una spazzola dotata di tre differenti testine, permette di pulire qualsiasi tipo di materiale in modo semplice e veloce.

Questo Sneaker Cleaner offre fino a 500 rotazioni al minuto, permettendo così di pulire velocemente le proprie sneakers preferite. Il funzionamento è presto detto: è sufficiente inumidire la testina con acqua e sapone, o altro apposito detergente, accendere la spazzola e ed effettuare la pulizia. Una volta terminata, sarà sufficiente le scarpe con un panno pulito, così da ottenere un risultato ottimale in pochi minuti.

Philips offre tre testine per prendersi cura di tutte le sneakers, qualunque sia il materiale di cui sono fatte. La spugna è ideale per i materiali più fragili come pvc, pelle, pelle scamosciata o gomma liscia, mentre la spazzola morbida è la più versatile ed è stata progettata per l’uso su una varietà di tessuti tra cui mesh e tela. In ultimo, laspazzola rigida, suggerita per materiali più resistenti come gomma testurizzata o suola in gomma.

Lo Sneaker Cleaner di Philips è dotato di 4 batterie AA, risultando così portatile, anche per via delle dimensioni compatte, potendolo trasportare con sé anche in viaggio o in un qualsiasi borsone.