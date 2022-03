iRobot aggiorna Roomba con i comandi vocali Siri

L’ultimo aggiornamento software per gli aspirapolvere iRobot farà certamente la felicità di tutti gli utenti Apple: i robot Roomba e Braava jet mop hanno adesso la possibilità di essere controllati tramite comandi vocali Siri.

A portare questa novità è l’aggiornamento Genius 4.0 Home Intelligence, che aggiunge il supporto alle scorciatoie Siri Shortcut tremite app iRobot Home, consentendo agli utenti iOS di collegare i propri dispositivi all’assistente vocale Apple. Simile a quanto accadeva con Google Assistant e Alexa, gli utenti Siri potranno adesso impostare frasi personalizzate, o dire semplicemente “Ehi Siri, chiedi a Roomba di pulire ovunque”, per avviare l’aspirapolvere.

Genius 4.0 offre, inoltre, agli utenti la possibilità di creare mappe intelligenti personalizzabili per i modelli Roomba i3 e i3+, grazie ai quali avviare pulizie per stanze specifiche della casa. Si potrà anche creare una routine di pulizia personalizzata in base a programmi predefiniti.

Gli utenti che possiedono un Roomba s9/s9+, Roomba j7/j7+, Roomba i7/i7+ e Braava jet m6 – tutti robot compatibili con Imprint Smart Mapping – avranno anche un maggiore controllo sulla pulizia. Ed infatti, per queste macchine è possibile programmare la pulizia a fondo di un’area molto trafficata, per esempio, o viceversa pulire in modo più veloce le stanze che non sono occupate spesso.

Ancora, come parte dell’aggiornamento vi è la possibilità di bloccare il pulsante fisico di avvio pulizia, per evitare avvii accidentali, magari per via degli animali domestici presenti in casa. Inoltre, una nuova funzione Non disturbare assicura che le macchina non si accenda negli orari specificati dall’utente, ad esempio quando si dorme o quando ci sono video conferenze di lavoro in corso. Infine, l’aggiornamento dà ai Roomba j7 e j7+ la possibilità di evitare vestiti e asciugamani sul pavimento, oltre agli altri oggetti che possono già riconoscere.

Mentre Do Not Disturb è già disponibile a livello globale, le altre funzionalità potrebbero richiedere del tempo per raggiungere tutti gli utenti. L’aggiornamento del software è in fase di rilascio verso i clienti di tutto il mondo, ma raggiungerà tutti entro la fine di giugno.

