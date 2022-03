Steamer Serie 3000, da Philips stiratori verticali smart per massimizzare l’efficienza

Compatti, pratici e veloci, è questa la filosofia smart che si concentra dietro la nuova linea di steamer verticali Philips della serie 3000

I nuovi modelli di stiratori garantiscono, secondo l’idea della società, outfit non solo perfettamente stirati, ma anche igienizzati, naturalmente in pochi minuti. Si tratta di prodotti che vanno incontro alle esigenze di chi ha poco tempo da dedicare alla stiratura dei vestiti, quindi ideale magari per professionisti o per chi, in generale, ama i ritocchi dell’ultimo minuto in casa o anche in viaggio.

I nuove stiratori verticali portatili Serie 3000 di Philips presentano un design certamente accattivante, e risultano compatti, pieghevoli, così da essere facili da trasportare, e al contempo, da utilizzare.

Le misure ridotte fanno sì che possono essere trasportati sempre con se, anche durante un viaggio, magari d’affari, per avere la certezza di presentarsi all’appuntamento, con i vestiti perfettamente stirati e igienizzati.

Tra i vantaggi, naturalmente, quello di non aver bisogno dell’asse da stiro perché funzionano con i capi semplicemente appesi, oltre a limitare i consumi, anche in termini di tempo, dato che sono pronte all’uso in soli 30 secondi.

Il funzionamento è poi davvero intuitivo: è sufficiente attendere l’accensione della spia luminosa. Inoltre, si dimostrano decisamente utili per igienizzare i capi: con un flusso di vapore continuo fino a 20g/min, grazie a una potenza di 1000 W, annientano il 99,9% dei batteri.

I due modelli disponibili della Serie 3000, il STH3000/20 e il STH3020/10, si presentano in due colorazioni diverse, blu petrolio la prima, bianca la seconda. Entrambi gli stiratori presentano un serbatoio dell’acqua estraibile (da 100ml la prima, da 120ml la seconda) da riempire semplicemente sotto il lavandino, mentre il modello STH3020/10 è equipaggiato anche di una piastra in metallo riscaldata che può essere appoggiata direttamente sul tessuto per risolvere le pieghe più decise, senza il rischio di bruciature.

Il modello STH3020/10 è disponibile su Amazon a 49 euro, mentre il modello STH3000/20 costa 24,90 euro. Sono disponibili ovviamente anche nei punti vendita della grande distribuzione.