CES 2025, xDC è la piattaforma di controllo per veicoli di LG

In occasione del CES 2025 di Las Vegas, LG Electronics (LG), presenterà la piattaforma per veicoli Cross Domain Controller (xDC) in collaborazione con Qualcomm Technologies.

Basata sul System-on-Chip (SoC) Snapdragon Ride Flex di Qualcomm Technologies che preintegra lo stack di guida automatizzata automated Snapdragon Ride e la visione

artificiale, questa soluzione permette di offrire il sistema di infotainment di bordo (IVI) di LG e il sistema avanzato di assistenza alla guida (ADAS) in un unico controller.

La piattaforma xDC è indicata come p”ensata per ridefinire le prestazioni del veicolo e migliorare l’esperienza di mobilità”.

LG spiega che a causa della crescente complessità dei veicoli moderni, è diventato fondamentale dotarli di un computer centrale in grado di gestire in modo efficiente diverse funzioni. Flex risponde a questa esigenza con un unico SoC con ADAS preintegrato, funzionalità di guida automatizzata e una piattaforma aperta che offre supporto per il cruscotto digitale e l’IVI.

Utilizzando il chipset di Qualcomm, la piattaforma xDC di LG è indicata come in grado di elaborare rapidamente i dati provenienti dai sistemi IVI e ADAS contemporaneamente, migliorando l’esperienza di guida. Oltre a rendere più efficiente l’esperienza di mobilità, l’innovazione dovrebbe permettere di ridurr i costi dei componenti.

La piattaforma xDC offre inoltre l’assistenza proattiva di “ADAS confidence view”, che combina grafica 3D e 2D per aiutare i conducenti a mantenere la concentrazione sulla strada.

La piattaforma consente al conducente e ai passeggeri dei sedili anteriori di accedere a varie informazioni utili attraverso il display principale del veicolo, tra cui avvisi ADAS critici, come la distanza dal veicolo che precede e gli avvisi di deviazione dalla corsia, nonché percorsi alternativi basati sulle condizioni del traffico in tempo reale. Il sistema può inoltre offrire informazioni utili (es. promozioni di negozi visitati più di frequente).

xDC è il risultato di una collaborazione tra LG e Qualcomm che ha portato alla realizzazione di un sistema “all-in-one” avanzato, in grado di gestire contemporaneamente più funzioni del veicolo, come navigazione, sistemi di sicurezza e funzionalità ADAS. Il SoC Flex, che ha ottenuto la certificazione Automotive Safety Integrity di livello D – uno standard di sicurezza internazionale –, è indicato come in grado di contribuire “in modo significativo alla capacità di xDC di offrire un supporto affidabile per le funzioni critiche a bordo del veicolo”.

LG e Qualcomm mirano a rafforzare la propria leadership nei settori IVI e ADAS sviluppando soluzioni personalizzate che soddisfino le diverse esigenze dei produttori

automobilistici, promettendo “tecnologie competitive e ad alte prestazioni che contribuiranno a definire la mobilità futura”.

