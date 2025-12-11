L’Amministrazione Trump se la prende con il font Calibri, troppo inclusivo

L’amministrazione Trump prende di mira il font Calibri, considerato “troppo inclusivo, radicale e uno spreco”. Il segretario di Stato, Marco Rubio, ha ordinato ai diplomatici di eliminare il font “sans serif” (ovvero, senza grazie) in questione usato nelle comunicazioni del Dipartimento di Stato, e di usare solo il Times New Roman (un font con grazie), ritenuto “più formale e professionale”.

In realtà il Calibri era stato voluto nel 2023 dall’amministrazione Biden perché più leggibile per chi ha problemi alla vista e per le persone con dislessia; quest’ultimo è molto conosciuto perché per anni è stato è stato il carattere di default di proposto da Office, sostituendo i precedenti default Times New Roman (per Microsoft Word) e Arial (per PowerPoint, Excel e Outlook). Dal 2023 Office propone come font di default Aptos, altro font san serif (senza grazie) ispirato “alla tipografia svizzera della metà del XX secolo”.

Anche i font dunque rientrano nella lotta di Trump contro le politiche pro-diversità e inclusione. Nell’ordine inviato al Dipartimento di Stato e diffuso dal New York Times, il Segretario di Stato definisce il carattere che era stato scelto dall’amministrazione Biden come un regalo “dispendioso” alla diversità.

Per Rubio, l’introduzione del Calibri obbliga programmi “radicali” di diversità, equità, inclusione e accessibilità, mentre il Times New Roman permetterà di “ripristinare il decoro e la professionalità nel lavoro scritto del Dipartimento”.

Una curiosità: nel 2017 il Primo Ministro pakistano fu costretto alle dimissioni dopo avere individuato compromettenti documenti retrodatati. Erano palesemente falsi, anche perché il font Calibri usato per redigere i documenti all’epoca non esisteva.

