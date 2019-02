Pictionary Air, con il pennarello Smart i disegni si fanno nell’aria

Pictionary abbraccia la tecnologia e prende nuova vita in Pictionary Air, evoluzione che elimina carta e matita in favore di uno speciale pennarello Smart. I disegni così non vengono più fatti su un foglio consultabile dalla propria squadra ma direttamente nell’aria, rendendo le partite ancora più avvincenti.

I disegni fatti in questo innovativo sistema vengono virtualizzati su un televisore al quale si connette tramite Chromecast o AirPlay oppure in alternativa sullo schermo di un computer portatile o su quello di un tablet, consentendo alla squadra in gioco di dare un senso agli scarabocchi fatti dal proprio compagno.

Per chi non lo conoscesse, Pictionary è un gioco da tavolo a squadre nato ormai 34 anni fa e il cui scopo è per l’appunto quello di dividersi in due squadre: a turno, si dovrà cercare di indovinare il disegno che uno dei propri compagni ha trovato indicato in una delle tessere e che sta cercando di rappresentare entro un certo limite di tempo e senza poter parlare.

I disegni poi fatti, grazie alla realizzazione Smart, potranno inoltre essere condivisi con gli amici tramite i social media, meglio ancora se si registra un video della persona che disegna e lo schizzo che compare lentamente sul televisore alle sue spalle.

Questa nuova versione del gioco prodotta da Mattel elimina per l’appunto le componenti usurabili come carta, gomma e matita in favore di un pennarello digitale, quindi si riducono sensibilmente le possibilità di giocarci completamente all’aperto ma aumenta esponenzialmente le criticità del gioco (se per qualcuno era già difficile disegnare su un foglio di carta, figuriamoci nell’aria senza poter vedere i tratti appena fatti…) rendendo le partite ancora più travolgenti.

Questo in realtà è l’unico cambiamento, perché come dicevamo le regole del gioco rimangono esattamente le stesse. Viene quindi spontaneo chiedersi perché acquistare questa versione che necessita comunque di un computer, un tablet o un TV connesso – oltre a batterie cariche – per giocarci quando carta e penna sopravvivono da centinaia di anni o, se non altro, esistono ormai diverse tavolette LCD fatte proprio per disegnare e cancellare in un click che funzionano perfino senza batterie, per non parlare poi degli ormai onnipresenti smartphone e tablet con pennino annesso che possono adempiere perfettamente allo scopo del gioco senza ulteriori esborsi.

Ad ogni modo Pictionary Air sarà in vendita a partire dal 1 luglio al prezzo di 20 euro. Per circa 35-40 euro è attualmente in vendita la versione originale di gioco.