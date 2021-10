Pikmin Bloom di Niantic inizia il rilascio per iPhone e Android

Come annunciato fin dal mese di marzo, il creatore di Pokémon Go, Niantic, ha un nuovo gioco in canna per smartphone: ovviamente si tratta di un titolo che sfrutta la realtà aumentata e questa volta si tratta di Pikmin, celebre brand Nintendo. Prende il nome completo di Pikmin Bloom, e Niantic lo sta lanciando in tutto il mondo, a partire da Singapore e dall’Australia, dove è già disponibile. Simile a Pokémon Go, l’utente dovrà uscire in strada e interagire con il mondo reale per godersi l’avventura.

È un compagno divertente e colorato per le passeggiate o le escursioni quotidiane, oltre che rilassante, dal momento che non imporrà al giocatore di cimentarsi in battaglie. Ancora, non incentiverà gli utenti a catturare mostri rari, come in Pokémon Go.

In Pikmin Bloom l’utente troverà fiori e piantine mentre cammina, che ovviamente si possono raccogliere e far crescere in creature simili a piante che ci seguiranno in giro. Più si cammina, più Pikmin si riusciranno a strappare.

Sullo schermo, il giocatore viene raffigurato come un avatar Mii, con un gruppo di creature che lo segue. Più si cammina, più si raccoglie, più fiori sbocceranno. Durante le varie escursioni si potranno raccogliere anche oggetti, come vestiti da far indossare ai Pikmin, e frutta per nutrire le proprie creature, così da far sbocciare fiori sulle loro teste.

Il CEO di Niantic, John Hanke, ha dichiarato nel video annuncio del gioco che i fiori realizzati dai Pikmin possono essere visualizzati da altri giocatori, in modo da poter creare giardini condivisi con i vicini. Pikmin Bloom è già disponibile per iPhone e Android a Singapore e in Australia e arriverà “a breve” in più paesi e regioni, Italia compresa.

Chissà se il titolo riuscirà a diventare virale proprio come fece all’epoca Pokemon Go, poi fermato anche dall’emergenza coronavirus, oltre che dal calo fisiologico per diminuzione della base di giocatori attiva.