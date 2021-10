Sony Xperia Pro-I è un mostro di potenza per foto e video

Sony ha presentato Xperia Pro-I e, proprio come si ci attendeva, è una vera “bestia” fotografica. Per quanto riguarda il lato smartphone, il terminale è costruito sulle solide fondamenta poste dallo smartphone di punta di Sony del 2021, Xperia 1 III, ma il nuovo sistema di fotocamere principali non ha nulla di simile a quanto Sony abbia mai tentato prima su uno smartphone.

Il cuore del sistema di fotocamere principale di Xperia Pro-I è un enorme sensore Exmor RS da 1 pollice con risoluzione di 20,1 MP, prelevato direttamente dalla sua fotocamera standalone compatta RX100 VII, leader della categoria. Si tratta di un sensore dotato di enormi pixel di 2,4 µm, che gli consentono di catturare molta più luce. Offre, inoltre, funzionalità rivoluzionarie per uno smartphone, inclusa la possibilità di riprendere file RAW a 12 bit e video 4K nativi fino a 120 fps. Sorprendentemente, la sua messa a fuoco automatica dispone di 315 punti di rilevamento, il che dovrebbe produrre immagini ultra nitide.

Ovviamente, il nuovo comparto fotocamere richiede molta più potenza di elaborazione dell’immagine rispetto a quella che Sony potrebbe ottenere dallo Snapdragon 888. Di conseguenza, l’azienda ha inserito uno dei suoi processori di imaging BIONZ X. Ciò gli conferisce la capacità di scattare fino a 20 fps con la messa a fuoco automatica e esposizione automatica attivate.

Il reparto fotocamere si fonda anche sull’obiettivo da 24mm di Sony, dotato di un’apertura variabile di f/2.0 e f/4.0. Ancora, sull’array di fotocamere posteriori c’è una fotocamera ultra-wide da 16mm e al di sotto un teleobiettivo da 50mm.

In termini di specifiche, Sony Xperia Pro-I riprende quasi tutto da Xperia 1 III. Sotto il cofano c’è lo stesso chipset Snapdragon 888 del fratello, ma ora abbinato a 12GB di RAM e una capacità di archiviazione interna di 512GB, che può essere espansa ulteriormente fino a 1TB tramite una scheda microSD.

Ad alimentare lo smartphone c’è una batteria da 4.500 mAh che Sony afferma consentire una intera giornata di utilizzo con una singola carica. Nella confezione di Xpera Pro-I è incluso un adattatore di alimentazione che fornisce una ricarica rapida da 30W che può ricaricare la capacità della batteria del dispositivo al 50% in 30 minuti

Come ci si aspetterebbe, Sony Xperia Pro-1 non sarà economico: i preordini partiranno il 28 ottobre con disponibilità a partire da dicembre a 1.800 dollari, circa 1.540 euro al cambio odierno.

